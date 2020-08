Nocny pościg ulicami Lwówka Śląskiego Data publikacji 04.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś w nocy policjanci z Lwówka Śląskiego prowadzili pościg ulicami miasta za 32- letnim kierującym. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej, uciekał przed policjantami i nie reagował na sygnały do zatrzymania. Jak się okazało, powodem jego niezatrzymania się do kontroli był fakt, iż nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, jego pojazd jest niedopuszczony do ruchu i jak sam się przyznał w ostatnim czasie zażywał środki odurzające. O jego losie zdecyduje teraz sąd.

W trakcie nocnego patrolu policjanci bardzo dokładnie kontrolują osoby oraz pojazdy, które przemieszczają się po mieście. Tak było również dzisiejszej nocy ok. godziny 1:00, kiedy to funkcjonariusze lwóweckiej komendy dali wyraźny sygnał do zatrzymania się kierującemu pojazdem Renault. Mężczyzna mimo to podjął ucieczkę ulicami miasta. Po krótkim pościgu 32- latek z powiatu bolesławieckiego swoją ucieczkę zakończył uderzając w przydrożną latarnię.

Jak się okazało powodem niezatrzymania się do kontroli mężczyzny był fakt, iż nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami, jego pojazd jest niedopuszczony do ruchu i jak sam przyznał w ostatnim czasie zażywał narkotyki. W związku z powyższym mężczyźnie pobrano krew do badań na zawartość środków odurzających. O losie kierowcy zdecyduje teraz sąd.

asp. szt. Monika Kaleta