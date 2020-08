Zatrzymany za nielegalny handel lekami na potencję Data publikacji 05.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zatrzymali 27-letniego mieszkańca Krzepic, który za pośrednictwem jednego z portali internetowych nielegalnie sprzedawał leki na potencję. Mężczyzna został zatrzymany w chwili nadawania w paczkomacie przesyłki z zamówieniem. Po przeszukaniu jego mieszkania policjanci zabezpieczyli ponad 2 tys. tabletek i saszetek z lekami. Za handel produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia grożą mu 2 lata więzienia i wysoka grzywna.

Osobę nielegalnie handlującą medykamentami, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej namierzyli na jednym z portali internetowych. Stróże prawa ustalili, że za bezprawny obrót lekami na potencję odpowiada 27-letni mieszkaniec Krzepic. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów w chwili, gdy nadawał w paczkomacie przesyłkę z zamówieniem. W toku przeszukania m.in. jego mieszkania, stróże prawa znaleźli i zabezpieczyli ponad 2 tys. tabletek i saszetek z lekami na potencję, którymi mężczyzna handlował wbrew przepisom ustawy. Dalsze czynności w tej sprawie będą prowadzili policjanci z KPP w Kłobucku. Za obrót lekami bez wymaganego zezwolenia grozi do 2 lat więzienia i wysoka grzywna.

Ostrzegamy przed kupnem leków sprzedawanych bez wymaganych zezwoleń przez internet, na targach i bazarach!

Wartość zdrowotna medykamentów niewiadomego pochodzenia jest zwykle znikoma, natomiast ryzyko związane z przyjmowaniem takich leków ogromne. Wiele specyfików z internetu jest niedostępnych w aptekach, ponieważ zawiera zakazane składniki. Często na sprzedaż oferowane są sfałszowane produkty lecznicze, które nie zostały nigdzie przebadane i tylko „udają” leki. Nigdy też nie wiadomo, jakich substancji użyto do wyprodukowania danego „leku” - mogą to być zupełnie inne składniki, niż podane przez producenta na opakowaniu. Nie ma też pewności, czy sprzedawany bez wymaganych zezwoleń lek był składowany w odpowiednich, wymaganych przez producenta warunkach. To z kolei może prowadzić do uwalniania się w nim nowych, szkodliwych substancji. Produkty lecznicze niewiadomego pochodzenia są zagrożeniem nie tylko dla zdrowia, ale nawet życia kupujących. Przed kupnem warto się więc zastanowić, czy nieprzewidziane skutki przyjęcia leku, skutkujące utratą zdrowia lub nawet życia, to opłacalne ryzyko.