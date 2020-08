Kierował tirem z bananami mając blisko 2,5 promila Data publikacji 05.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z rawskiej „drogówki” zatrzymali 34-letniego kierującego, który na trasie S 8 prowadził tira, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało w jego organizmie blisko 2,5 promila alkoholu.

Około godziny 20:30 dyżurny rawskiej komendy został poinformowany o zdarzeniu drogowym na 380,6 kilometrze trasy S 8 w kierunku Warszawy. Na miejscu policjanci ustalili, że 34-letni obcokrajowiec kierujący samochodem ciężarowym DAF z naczepą zjechał z drogi i czołowo uderzył w barierę energochłonną. Prowadząc tira z ładunkiem, jechał z dużą prędkością, całą szerokością drogi, nie przestrzegając jazdy wyznaczonymi psami ruchu i stwarzając bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym.

Policjanci zbadali jego stan trzeźwości. Wynik wskazał blisko 2,5 promila. Mężczyzna został zatrzymany i po udzieleniu mu pomocy medycznej oraz pobraniu krwi do szczegółowych badań trafił do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia wykonali oględziny pojazdu oraz miejsca zdarzenia, sporządzili dokumentację fotograficzną i zabezpieczyli tachograf z pojazdu. Zatrzymali również kierującemu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny ciągnika siodłowego. Po wykonaniu czynności naczepa z ładunkiem została przekazana innemu kierowcy wskazanemu przez spedytora, natomiast ciągnik siodłowy został zabezpieczony. Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej wystąpiła do Sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.

Za spowodowanie w stanie nietrzeźwości bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym obcokrajowcowi grozi kara 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi/js)