"Garbi" wraca do domu Data publikacji 05.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Leszczyńscy policjanci odzyskali skradzionego zabytkowego VW Garbusa. Do sprawy zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 25 do 29 lat, którzy usłyszeli już zarzuty. Podczas zatrzymania u jednego z nich znaleziono również narkotyki. Podejrzanym grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

20 lipca br. mieszkaniec Włoszakowic zawiadomił leszczyńską Policję o kradzieży VW Garbusa z 1974 r. Samochód w pełni sprawny czekał na renowację na tyłach działki należącej do właściciela.



Policjanci ustalili, że mieszkańcy pow. polkowickiego oraz głogowskiego w wieku od 26 do 29 lat wspólnie pod osłoną nocy dokonali kradzieży volkswagena, którego potem sprzedali. Za pomoc w ukrywaniu i zbyciu Garbusa odpowie 25-letni mieszkaniec Polkowic.

Na domiar złego nieoczekiwana wizyta policjantów zaskoczyła jednego ze złodziei. 29-latek z powiatu polkowickiego posiadał przy sobie narkotyki. Funkcjonariusze podczas przeszukania znaleźli przy nim, a także w miejscu jego zamieszkania amfetaminę, metaamfetaminę oraz marihuanę, co dodatkowo przysporzy mu kolejnych zarzutów.



Efektem pracy funkcjonariuszy jest zabezpieczony na terenie Kielc Garbus, który w nienaruszonym stanie wrócił do właściciela. Nie sposób wspomnieć, że dopełnieniem pracy mundurowych były sygnały napływające od świadków, które były szczegółowo analizowane i sprawdzane. Gratulujemy obywatelskiej postawy i dziękujemy za udzieloną pomoc.



Śledczy podejrzanym ogłosili zarzuty kradzieży, paserstwa, a także posiadania substancji psychotropowych oraz odurzających. Grozi im do 5 lat więzienia.

(KWP w Poznaniu/js)