Nie zostawiaj dziecka w aucie. Upał może je zabić! Data publikacji 05.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wystarczy tylko chwila, aby doprowadzić do tragedii. Nigdy nie zostawiajmy dziecka samego w samochodzie, szczególnie w czasie upałów. Temperatura w rozgrzanym aucie sięga nawet do 50- 60 stopni! Kiedy zauważymy pozostawione w pojeździe dziecko bądź zwierzę, reagujmy, natychmiast zawiadamiajmy służby ratunkowe, w tym Policję.

Nawet do 50-60 stopni Celsjusza może sięgać temperatura w rozgrzanym samochodzie. Pozostawiona uchylona szyba w pojeździe wcale nie poprawia temperatury panującej wewnątrz samochodu, tak samo jak pojazd pozostawiony w miejscu zacienionym. Wówczas temperatura obniża się tylko o kilka stopni, co wcale nie zwiększa bezpieczeństwa dziecka czy zwierzęcia w nagrzanym wnętrzu samochodu. Każdy kto w gorący dzień zobaczy dziecko czy zwierzę zamknięte w samochodzie natychmiast powinien zareagować, powiadamiając Policję. Wystarczy zadzwonić na alarmowy numer 112. W takiej sytuacji liczy się każda minuta, każda minuta jest bardzo cenna. Jeśli jednak widzimy, że dziecko znajdujące się w samochodzie nie może czekać na pomoc Policji, nie bójmy się sami podejmować działań ratowania jego życia. Wystarczy chwila by wydarzyła się tragedia. Pozostawienie dziecka lub zwierzęcia w samochodzie na pełnym słońcu stwarza poważne zagrożenie dla utraty życia. Nie warto ryzykować – konsekwencje takiego zachowania mogą być tragiczne.

Źródło: podkom. Aleksandra Jaszczuk

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu