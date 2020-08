„...Służyć wiernie Narodowi...” Nowi policjanci w Lubuskiej Policji Data publikacji 05.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szeregi Lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa, którzy z powodzeniem przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego. W środę (5 sierpnia) aż 38 nowo przyjętych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Po ukończeniu kursu podstawowego skutecznie i profesjonalnie będą służyć społeczeństwu. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Wśród 38 nowo przyjętych policjantów są cztery kobiety. To policjanci, którzy po szkoleniu podstawowym w jednej ze szkół Policji trafią do wszystkich jednostek garnizonu lubuskiego. Słowa przysięgi wypowiadali z dumą, ale i z dużym wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla wielu z nich wydarzenie to było zwieńczeniem wielomiesięcznych starań i spełnieniem zawodowych marzeń. Uroczystość odbyła się w obecności Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosława Pasterskiego - gospodarza dzisiejszej uroczystości oraz jego zastępców, Kapelana Lubuskiej Policji- księdza kanonika Jerzego Piaseckiego, kadry kierowniczej garnizonu lubuskiego oraz rodzin nowo przyjętych policjantów.

Szef lubuskich stróżów prawa insp. Jarosława Pasterskiego zwróciła się do policyjnych adeptów słowami: „Ślubowanie to początek służby w Policji i jeden z najważniejszych dni w Waszym zawodowym życiu. Wypowiadając słowa roty ślubowania złożycie publiczne zobowiązanie, że będziecie chronić nasze Państwo i jego obywateli, niejednokrotnie narażając przy tym własne zdrowie i życie. Trudności, jakie pokonaliście do tej pory są dopiero początkiem na drodze tej odpowiedzialnej i niełatwej służby. Wierzę jednak, że wszystkie wyrzeczenia wynagrodzi Wam satysfakcja płynąca z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi”.

Z kolei Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak życzył nowo przyjętym policjantom satysfakcji, sukcesów i profesjonalizmu podczas wykonywania zadań służbowych. Zwrócił się także do rodzin policjantów z prośbą o wspieranie ich podczas całej policyjnej misji, która jest piękna, ale i niezwykle trudna. Dziękuję Wam za ten wybór, który przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa nie tylko Lubuszan. Ta misja z pewnością będzie kosztowała Was wiele wyrzeczeń ale i pięknych chwil. Bardzo Wam dziękuję za tę decyzję bardzo istotną i ważną z punktu widzenia naszego społeczeństwa, któremu zobowiązaliście się służyć.

Zainteresowanie służba w tej formacji nie słabnie. Świadczy o tym liczba składanych każdego dnia podań o przyjęcie. Młodzi ludzie oceniają organizację bardzo pozytywnie. Policja jawi się jako pracodawca godny zaufania, dający możliwość stałego zatrudnienia, rozwoju oraz samorealizacji. Argumenty takie trafiają zarówno do młodych osób, rozpoczynających swą karierę zawodową, jak i do tych, którzy mieli już okazję zmierzyć się z realiami rynku pracy. Policja jako instytucja publiczna cieszy się najwyższym, 80% zaufaniem społeczeństwa, na które pracuje bezustannie każdego dnia i każdej nocy. Wysoka ocena działalności Policji jest dla nas najlepszą formą podziękowań za codzienny trud, poświęcenie i służbę policjantów oraz pracowników Polskiej Policji.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

podkom. Maciej Kimet