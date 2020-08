Zawsze gotowy nieść pomoc - kolejny raz w czasie wolnym od służby policjant pomógł potrzebującemu Data publikacji 06.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. Hubert Prusinowski to policjant Wydziału Ruchu Drogowego wyszkowskiej komendy, który wypełnia rotę ślubowania. Zawsze jest gotowy nieść pomoc potrzebującym. Empatyczny i profesjonalny w swoim działaniu. Nawet w czasie wolnym od służby nie przechodzi obojętnie obok ludzkiej krzywdy i bez wahania rusza „do akcji”. Jak sam mówi „Pomagam i chronię, bo zależy mi na bezpieczeństwie obywateli”.

Sierżant Hubert Prusinowski nie tylko niesie pomoc osobom uczestniczącym w zdarzeniach drogowych na terenie powiatu wyszkowskiego, ale jest także aktywnie zaangażowany w propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz szerzeniu tematyki udzielania pierwszej pomocy. Posiada tytuł kwalifikowanego ratownika pierwszej pomocy. W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny - bezinteresowne oddawanie krwi na początku 2020 roku został odznaczony przez Polski Czerwony Krzyż odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia.

W 2018 roku policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę. 47-latek z Wyszkowa kierował w stanie nietrzeźwości, mając w organizmie 2 promile alkoholu. W marcu ubiegłego roku w czasie wolnym od służby zauważył na stacji benzynowej leżącą na ziemi, nieprzytomną kobietę z raną głowy. Natychmiast zareagował i ruszył z pomocą.

Kilka dni temu policjant ruchu drogowego będą także w czasie wolnym od służby, wyciągnął fontanny nietrzeźwego mężczyznę. Policjant, jadąc samochodem, zauważył, jak mężczyzna siedzący przy fontannie przechyla się, wpada do wody i nie jest w stanie o własnych siłach się podnieść. Funkcjonariusz natychmiast zatrzymał swój pojazd i podbiegł do potrzebującego pomocy, wyciągając go z wody. Sierżant Prusinowski sprawdził funkcje życiowe mężczyzny z uwagi na możliwość podtopienia, a następnie wezwał na miejsce służby ratunkowe, stale kontrolując stan nietrzeźwego mężczyzny.

(KWP zs. w Radomiu / kp)