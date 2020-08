Policjanci uratowali 61-letnią kobietę Data publikacji 06.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Obornikach uratowali życie 61-letniej mieszkanki Obornik. W trakcie interwencji domowej zauważyli nieprzytomną kobietę. Miała mieć atak epilepsji. Okazało się jednak, że jej funkcje życiowe ustały. Dzięki długiej resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się ją uratować.

Do zdarzenia doszło 2 sierpnia br. w jednym z mieszkań na terenie Obornik. Tuż przed godziną 22.00 patrol z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z Komendy Powiatowej Policji w Obornikach w składzie sierż. Radosław Banasik oraz sierż. Patrycja Michalska został skierowany do przeprowadzenia interwencji domowej. Kiedy policjanci dojechali na miejsce, dowiedzieli się, że 61-letnia Oborniczanka dostała ataku epilepsji i leży w pozycji bocznej bezpiecznej. Została tak ułożona do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Gdy funkcjonariusze sprawdzili funkcje życiowe kobiety, okazało się, że one ustały. Z uwagi na brak oddechu i wyczuwalnego tętna natychmiast przystąpili do działań ratunkowych oraz powiadomili służby medyczne.

Po około 30 minutach resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się przywrócić czynności życiowe kobiety. Te jednak po chwilowej stabilizacji znowu ustały. Walka o życie rozpoczęła się od nowa. Dopiero za 4 razem stan pacjentki uległ poprawie na tyle, by mogła być przewieziona do szpitala. W karetce poza ratownikami medycznymi znajdował się także sierżant Banasik, który cały czas wspomagał personel medyczny w kontynuowanej akcji ratunkowej.

Ratownicy medyczni podkreślali, że gdyby nie szybka i fachowa pomoc policjantów, kobiety z pewnością nie udałoby się uratować. Słowa uznania trafiły do Oficera Dyżurnego obornickiej policji, który usłyszał podziękowania dla policjantów za ich postawę. W rozmowie na temat całego zdarzenia i jego przebiegu sami funkcjonariusze nie widzą niczego niezwykłego w tym, co zrobili. Jak sami podkreślają, nie spodziewali się, że kończąc służbę, będą ratować ludzkie życie. Zrobili to, co każdy powinien zrobić.

(KWP w Poznaniu / kp)