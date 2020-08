Jak nie paść ofiarą oszustwa "na wypadek" Data publikacji 06.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowska policja ostrzega wszystkich, jak nie dać się oszukać metodą „na wypadek śmiertelny” 5 sierpnia 2020 roku dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. otrzymał aż 20 takich połączeń od osób, które próbowano oszukać tą właśnie metodą. Na szczęście żaden z mieszkańców nie dał się wciągnąć w manipulację dzwoniącego i tym samym zachował oszczędności życia.

Schemat wygląda następująco: Do starszej osoby dzwoni oszust podający się za członka rodziny. Informuje, iż osoba najbliższa spowodowała śmiertelny wypadek i aby odzyskał wolność, wychodząc z aresztu, konieczna jest wpłata kaucji. Oszust prosi osobę o przekazanie wskazanej kwoty pieniędzy osobie, która się do niej zgłosi, bądź pozostawienie gotówki w umówionym miejscu. Po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa. Policja radzi, by jak najszybciej taką rozmowę przerwać, rozłączyć się i zadzwonić na znany sobie numer bliskiej osoby, by upewnić się, że ta sytuacja, o której ktoś nam odpowiada, rzeczywiście się zdarzyła. Dla Policji ogromną szansą na skuteczne zatrzymanie sprawców jest jak najkrótszy okres od zdarzenia do powiadomienia. Przypomnieć należy, że rozmowie oszuści zawsze proszą o dyskrecję. Po wyrażeniu zgody na przekazanie pieniędzy zgłasza się po nią ktoś inny, zapowiedziany przez oszusta, jako osoba godna zaufania, która odbiera pieniądze. W ten sposób oszuści wyłudzają pieniądze w wysokości od kilku tysięcy do nawet kilkuset tysięcy złotych. Pokrzywdzeni często tracą oszczędności całego życia.

Policjanci apelują, by nie podejmować żadnych pochopnych decyzji, zadzwonić do zaufanej osoby z rodziny lub bliskich, zachować szczególną ostrożność. Podkreślamy, aby o wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast poinformujmy Policję, dzwoniąc do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. pod numer 47 791 25 11 pod numer alarmowy 112.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)