Weterani RP w Ultramaratonie Powstańca 1944 – 2020 Data publikacji 06.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w podwarszawskim Wieliszewie zorganizowany został Ultramaraton Powstańca 1944. Na wymagającej trasie o długości 63 km, indywidualnie lub w sztafetach (od 2 do 7 osób), zawodnicy musieli przebyć szlak "kuriera powstańczego" i zaliczyć kolejne punkty kontrolne i punkty zmian związane z historycznym szlakiem Polski Walczącej.

W wydarzeniu tym uczestniczymy od dwóch lat w ramach projektu WETERANI RP, którego celem jest integracja i promocja środowiska weteranów. Mogą w nim uczestniczyć także osoby niemające statusu weterana i nasi sympatycy.

W 6. edycji Ultramaratonu Powstańca, 2 sierpnia 2020 r. pobiegliśmy podobnie jak w ubiegłym roku w sztafetach dwuosobowej i siedmioosobowej. Do ostatniej chwili udział w biegu nie był jednak oczywisty.

Oddajmy głos Andrzejowi, uczestnikowi biegu, który tak na gorąco skomentował swój udział na fb.

„Dziś miałem przyjemność reprezentować Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami RP, w biegu sztafetowym podczas Ultramaratonu Powstańca 1944. Jeśli ktoś teraz myśli, że mu gorąco to niech sobie wyobrazi niesamowitych ludzi na trasie 63 km biegu przy temperaturze 40°C na rozgrzanych łąkach. Tak, tak właśnie przy tej temperaturze 63 km biegu! Cały bieg udało mi się ukończyć 3 lata temu. Dziś to tylko niewielki wkład w wysiłek całej drużyny. O samej imprezie można by wiele napisać. Brałem udział chyba w każdej edycji i za każdym razem jest lepiej. Nie wiem, jak ci ludzie to robią. To jest potężny dystans, wiec logistycznie zabezpieczenie i przygotowanie trasy to ogromny wysiłek wielu ludzi. Podziwiam. Na mecie, jak zawsze wszystko dopięte wręcz perfekcyjnie. Jedzenie, medale namioty, lód dla biegaczy itd.”

Kategorię OPEN ukończyło 296 biegaczy – kobiet i mężczyzn.

Niesamowita atmosfera tego biegu powoduje, że każdy obiecuje wrócić tu ponownie.

Do zobaczenia za rok.

Marek Górnicki

Prezes

Stowarzyszenia Weteranów

Działań Poza Granicami

Rzeczypospolitej Polskiej