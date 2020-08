Dołącz do najlepszych. Wstąp do Policji jak Szymon

Posterunkowy Szymon Koncur 30-letni policjant, który swoją przygodę z mundurem rozpoczął kilkanaście dni temu. Szymon opowiedział, dlaczego został policjantem:

"Wybór własnej drogi życiowej i planowanie przyszłości nie należy do rzeczy łatwych, szczególnie dla młodego człowieka, który ma liczne zainteresowania i zdobył wykształcenie w wielu obszarach. Jestem magistrem inżynierem w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn i licencjonowanym ratownikiem medycznym. W czasie studiów wstąpiłem do Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwiskach, gdzie po raz pierwszy w życiu uczestniczyłem w działaniach na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia obywateli. Wiem co to jest dyscyplina, współpraca w drużynie, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego analizowania sytuacji i podejmowania decyzji. Jednocześnie zawsze cechował mnie szacunek do munduru. Uważam, że odrobina adrenaliny i ryzyka jest również pożądana, bo nie pozwala wpaść w tak zwaną rutynę. Zawód policjanta jest w grupie tych profesji, które mnie interesują i cieszą się dużym zaufaniem społecznym, co też dla mnie nie jest bez znaczenia. Po ukończeniu szkolenia podstawowego służbę chciałbym pełnić w Wydziale Ruchu Drogowego. W oczekiwaniu na wyjazd do Szkoły Policji już dwukrotnie miałem możliwość podczas służby skorzystać z posiadanych umiejętności. Pierwsza sytuacja podczas której mogłem skorzystać ze swoich umiejętności to było zdarzenie drogowe z udziałem motocyklisty. Na miejscu pojawiliśmy się jeszcze przed przyjazdem karetki pogotowia i wówczas mogłem udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy. Kolejna sytuacja zdarzyła się kilka dni temu. Mężczyzna chciał popełnić samobójstwo, zażył nieznaną nam ilość tabletek. Kiedy go odnaleźliśmy już jego stan był bardzo niepokojący. Do przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego udzielaliśmy mężczyźnie pomocy przedmedycznej, jego stan pogarszał się z minuty na minutę i dzięki naszej szybkiej reakcji zapobiegliśmy tragedii. Myślę, że po części spełniam też swoje marzenia, bo jakiż mały chłopiec nie chciałby zostać policjantem. Mnie się udało”.