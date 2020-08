Wykonujący i zlecający zmianę wskazania licznika zatrzymani na gorącym uczynku Data publikacji 06.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubelscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali na gorącym uczynku zmiany wskazania licznika dwóch mężczyzn. Funkcjonariusze udowodnili 44-latkowi z pow. chełmskiego wykonanie ponad 200 zwiększeń wskazań drogomierzy, głównie na zlecenie obywateli Ukrainy. Dzięki którym podczas przekraczania granicy płacili oni mniejsze opłaty celne.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie prowadzili śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie OZ w Chełmie w sprawie zmian wskazań drogomierzy oraz ingerencji w prawidłowość ich pomiaru w pojazdach mechanicznych. W wyniku prowadzonych czynności funkcjonariusze we wtorek zatrzymali na gorącym uczynku ingerencji we wskazaniu drogomierza dwóch mężczyzn. Do realizacji doszło w jednej z miejscowości w powiecie chełmskim. Zatrzymani to 44-letni mieszkaniec gm. Chełm i 43-letni obywatel Ukrainy.

Jak ustalili policjanci 44-latek co najmniej od początku tego roku do chwili zatrzymania zajmował się ingerencją we wskazania liczników samochodowych. Głównie jego „klientami” byli obywatele Ukrainy, dla których mężczyzna z reguły zwiększał wskazania drogomierzy. Dzięki czemu podczas przekraczania granicy z Ukrainą mieli oni do zapłacenia mniejsze opłaty celne. Funkcjonariusze udowodnili mężczyźnie co najmniej 209 tego typu czynów, z których uzyskał korzyść majątkową nie mniejszą niż 22 tys. zł.

Policjanci w wyniku przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez 44-latka ujawnili specjalistyczny sprzęt służący do ingerencji we wskazania drogomierzy w samochodach, telefony komórkowe i pieniądze w kwocie 15 000 zł, zabezpieczone na poczet przyszłych kar. Skierowany został również wniosek o zabezpieczenie majątkowe na nieruchomościach o łącznej szacunkowej wartości około 700 tys. zł.

44-latek wczoraj został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Odpowiedzialności nie uniknie również 43-letni obywatel Ukrainy, który zlecił wykonanie zmiany wskazania licznika. Zgodnie z kodeksem karnym kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega osoba, która zleca innej osobie wykonanie takiego czynu.

K.K.