Kradli elektronarzędzia z budowy - wpadli w ręce kryminalnych Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z Wydziału Kryminalnego z KMP w Łodzi we współpracy z funkcjonariuszami IV Komisariatu KMP w Łodzi zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o udział w kradzieżach elektronarzędzi z terenu łódzkich placów budowy. Jak wynika z informacji zebranych w sprawie, zatrzymani, działając przez okres około 2 miesięcy, skradli specjalistyczny sprzęt budowlany warty około pół miliona złotych.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi 30 kwietnia 2020 roku otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży z włamaniem do dwóch mieszkań znajdujących się w jednej z remontowanych kamienic położnych w centrum miasta. Z wnętrza pomieszczeń skradziony został specjalistyczny sprzęt służący do prowadzenia prac wykończeniowych oraz materiały budowlane warte ponad 10 tysięcy złotych. Policjanci wezwani na miejsce, przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady kryminalistyczne. W ciągu dwóch kolejnych miesięcy doszło jeszcze do 7 przypadków podobnych kradzieży. Za każdym razem sprawcy po dostaniu się na teren prowadzonych robót, forsowali zabezpieczenia remontowanych budynków lub kontenerów pracowniczych i zabierali stamtąd elektronarzędzia, artykuły budowlane i inny drobny sprzęt. Sposób działania sprawców sugerował, że za serią tajemniczych włamań stoją te same osoby.

Kryminalni zajmujący się tą sprawą skrupulatnie gromadzili materiał dowodowy, przeglądali monitoringi zabezpieczone z miejsc zdarzeń i rozpytywali świadków. Mozolne czynności o charakterze operacyjnym doprowadziły ich do 28-latka, będącego mieszkańcem dzielnicy Polesie. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy 3 czerwca 2020 roku, w użytkowanym przez siebie mieszkaniu, w którym ukrywał w związku z zasądzeniem kary pozbawienia wolności w innej sprawie. Usłyszał on zarzut kradzieży z włamaniem. Ponadto podczas przeszukania ustalonych pomieszczeń gospodarczych, odzyskane zostało ponad 100 sztuk elektronarzędzi pochodzących z popełnianych przestępstw. Policjanci nie poprzestali na tym. Prowadzone czynności doprowadziły ich do 2 wspólników mężczyzny, w wieku 29 i 26 lat, notowanych za inne przestępstwa.

Mężczyźni, wiedząc, że policjanci wpadli na ich trop, ukrywali się na Pomorzu. Ostatecznie zatrzymani zostali 3 sierpnia 2020 roku i usłyszeli łącznie 8 zarzutów kradzieży z włamaniem w związku z uczynieniem sobie stałego źródła dochodu z działalności przestępczej.

Zostali aresztowani przez sąd na 3 miesiące i teraz grozić im może nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Obecnie czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z IV Komisariatu KMP w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Łódź- Polesie.

(KWP w Łodzi/js)