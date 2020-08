Kradzionym autem na podwójnym gazie Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Kielecki sąd zdecyduje wkrótce o losie 43- latka, który został we wtorek zatrzymany przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego kieleckiej komendy miejskiej. Mężczyzna jadąc dostawczym mercedesem przekroczył dopuszczalną prędkość i nie zatrzymał się do kontroli, a ponadto miał w swoim organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Jakby tego było mało, śledczy ustalili, że bus którym kierował został skradziony przedpołudniem na terenie osiedla Herby.

Sama kradzież dostawczego samochodu została zgłoszona we wtorek, około godziny 9. Właściciel pojazdu powiadomił kryminalnych z Komisariatu Policji II w Kielcach, że nieznany sprawca ukradł warty około 10 tys. zł. pojazd sprzed jego posesji. Jak przyznał pokrzywdzony, przed kradzieżą w samochodzie były kluczyki i dokumenty. Stróże prawa przystąpili zatem to ustalania sprawcy tego zdarzenia i czynności zmierzających do odzyskania pojazdu.

Druga część tej historii miała miejsce również we wtorek, krótko przed godziną 20. Na ulicy Grunwaldzkiej policjanci z kieleckiej drogówki prowadzili kontrolę prędkości. W pewnym momencie zmierzyli, że biały bus jedzie 99 km/h i postanowili zatrzymać auto do kontroli. Jednak znajdujący się za kierownicą mercedesa mężczyzna zignorował sygnały i rozpoczął ucieczkę. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego ruszyli w pościg i po kilku minutach zatrzymali dostawcze auto na ulicy Podklasztornej. Za kierownicą dostawczego auta siedział wielokrotnie notowany 43- latek. Policjanci ustalając powód jego ucieczki od razu przystąpili do badania alkomatem. Kielczanin wydmuchał ponad 1,5 promila, ale to nie był ostatni powód jego ucieczki. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że zatrzymany do kontroli mercedes został rano skradziony z osiedla Herby. 43- latek został zatrzymany.

Prowadzący postępowanie śledczy z komisariatu przy ulicy Kołłątaja ustalili, że to najprawdopodobniej 43- latek ukradł busa, a następnie popełnił przestępstwa i wykroczenia drogowe. O lego losie zdecyduje teraz prokurator i sąd.

Opr. KM

Źródło: KMP w Kielcach