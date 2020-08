Policjant po służbie i policyjny emeryt zatrzymali nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 06.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Służba w Policji nie ma ram czasowych i dni wolnych. Dowiódł tego mł. asp. Dariusz Zych z Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który na urlopie zatrzymał nietrzeźwego ukraińskiego kierowcę. Pomógł mu kolega - emerytowany policjant.

Do zdarzenia doszło 1 sierpnia br. około godz. 14 na ul. Przewóz w Krakowie. Policjant, idąc chodnikiem ze swoim znajomym (emerytowanym policjantem), zauważył czterech wychodzących ze sklepu mężczyzn, których zachowanie wyraźnie wskazywało, że znajdują się pod silnym wpływem alkoholu. Obserwowani przez funkcjonariusza panowie skierowali się w stronę zaparkowanego nieopodal pojazdu. Jeden z nich, pomimo chwiejnego kroku bez wahania usiadł za kierownicą opla, a pozostali zajęli w nim miejsca pasażerów. Następnie opel szybko ruszył z miejsca i odjechał.

Widząc to, policjant zadzwonił na numer alarmowy, a jego kolega wsiadł za kierowcę swojego samochodu i razem ruszyli w pościg za pijanym kierowcą. Kilka ulic dalej, kierowca opla się zatrzymał. Wtedy policjant podbiegł do opla i wyciągnął ze stacyjki kluczyki. Kierowca opla podjął próbę ucieczki, jednak został zatrzymany przez funkcjonariusza i przekazany przybyłemu na miejsce patrolowi. Mundurowi wylegitymowali nieodpowiedzialnych mężczyzn. Kierującym był 30-letni obywatel Ukrainy. Po przebadaniu testerem okazało się, że obcokrajowiec prowadził pojazd, mając 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Oprócz wysokiej grzywny grozi mu też kara do 2 lat więzienia.

(KWP w Krakowie / kp)