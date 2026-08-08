Pamiętamy! Data publikacji 08.08.2026 Powrót Drukuj Nasz Kolega sierżant sztabowy Marek Gawlik zginął na służbie 25 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

SIERŻANT SZTABOWY MAREK GAWLIK

ur. 1959 r. - zm. 2001 r.

Młodszy dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Paczkowie Komendy Powiatowej Policji w Nysie

Służbę w Policji rozpoczął 16 marca 1991 r., po ukończeniu kursu podstawowego w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Brzegu został skierowany do służby w Komisariacie Policji w Paczkowie, gdzie w latach 1991–2001 zajmował kolejno stanowiska policjanta, policjanta sekcji prewencji, policjanta referatu prewencji, a następnie młodszego dzielnicowego Komisariatu Policji w Paczkowie Komendy Powiatowej Policji w Nysie.

W 1996 r., w Szkole Policji w Słupsku zdał egzamin eksternistyczny na podoficera Policji w specjalności policjanta służb patrolowych.

Należał do wyróżniających się policjantów. Był sumienny, zdyscyplinowany i koleżeński. Wykonując obowiązki służbowe, wykazywał się profesjonalizmem oraz zaangażowaniem. Jego postawa była przykładem dla innych policjantów.

W dniu 8 sierpnia 2001 r., z polecenia dyżurnego, jako dysponent radiowozu udał się wraz z drugim policjantem kierowcą na przejście graniczne w Paczkowie w celu przeprowadzenia interwencji. Kierujący pojazdem w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa doprowadził do zderzenia z wyprzedzanym samochodem, na skutek czego radiowóz dachował. Sierżant sztabowy Marek Gawlik zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2001 r. przyznano mu Medal za Ofiarność i Odwagę.