Pamiętamy! Data publikacji 10.08.2026 Powrót Drukuj Nasz Kolega sierżant Grzegorz Załoga zginął na służbie 23 lata temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

SIERŻANT GRZEGORZ ZAŁOGA

ur. 1980 r. - zm. 2003 r.

Policjant w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie

Służbę kandydacką odbywał w oddziałach prewencji Komendy Stołecznej Policji w okresie od 14 października 1999 r., do 13 października 2000 r.

6 listopada 2000 r., został mianowany na stanowisko kursanta Ogniwa Konwojowo-Ochronnego Sekcji Prewencji, a następnie aplikanta Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.

10 sierpnia 2003 r., w Będzinie podczas wykonywania czynności służbowych podjął interwencję wobec dwóch sprawców najścia na mieszkanie i rozboju dokonanego na jego właścicielu. W czasie pościgu za przestępcami, w następstwie użycia przez nich broni palnej, został śmiertelnie postrzelony.

Pośmiertnie mianowany na stopień sierżanta przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.