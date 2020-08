Policyjna eskorta do szpitala. Dzięki policjantom starszy mężczyzna otrzymał pomoc medyczną na czas Data publikacji 07.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj do Komendy Powiatowej Policji w Świdniku stawił się mężczyzna, który osobiście chciał podziękować dwóm policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy pomogli mu w szybkim dotarciu do szpitala. Mundurowi na motocyklach kilkanaście kilometrów eskortowali pojazd mężczyzny, w którym znajdował się ciężko chory ojciec. Dzięki szybkiej pomocy medycznej i przeprowadzonej operacji udało się uratować mu życie.

Wczoraj, 07.08.2020 r., w godzinach rannych w Świdniku kierujący pojazdem marki Skoda podjechał do policjantów pełniących służbę z wykorzystaniem motocykli, aby pomogli mu w pilnym dotarciu do szpitala w Lublinie. W pojeździe znajdował się ciężko chory ojciec mężczyzny, który potrzebował pilnej interwencji medycznej. Mundurowi z włączonymi sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi szybko i bezpiecznie przeeskortowali pojazd pod samo wejście do szpitala.

Kilka godzin później kierowca skody przyszedł do świdnickiej komendy, aby wraz ze swoim synem osobiście podziękować policjantom za pomoc. Nie krył wzruszenia i słów wdzięczności, że dzięki tak szybko udzielonej pomocy jego tata żyje.

Jest nam niezmiernie miło, że nasza praca jest zauważana i doceniania. Cieszymy się też, że mogliśmy pomóc.

(KWP w Lublinie/js)