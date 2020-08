Kręci nas bezpieczeństwo nad wodą - szkolenie policyjnych wodniaków Data publikacji 07.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 6 sierpnia 2020 roku na wodach Zalewu Sulejowskiego w Smardzewicach Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi wspólnie Komendą Powiatową Policji w Tomaszowie Mazowieckim i WOPR-em zorganizowała szkolenie w akcjach ratunkowych. Wzięło w nim udział 12 funkcjonariuszy z jednostek policji w Piotrkowie Trybunalskim, Poddębicach i Tomaszowie Mazowieckim . Doskonalili swoje umiejętności by jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo wypoczywających nad Zalewem Sulejowskim i Jeziorsko gdzie sezonowo stacjonujemy. Zajęcia odbywały się w części w szczególnych warunkach bo już po zapadnięciu zmroku.

Celem odbywającego się pomiędzy godziną 18 a 21.30 szkolenia było podnoszenie umiejętności praktycznych funkcjonariuszy w zakresie ratownictwa wodnego (w tym w szczególnych warunkach - pora wieczorowo-nocna) jak i doskonalenie przepływu informacji pomiędzy CPR, a służbami działającymi na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Szkolenie wpisuje się w jubileusz 100-lecia funkcjonowania Policji Wodnej. Na wstępie przeprowadzono wykład teoretyczny oraz przedstawiono uczestnikom i obserwatorom założenia szkolenia.Wszystko z zachowaniem reżimu sanitarnego w stanie epidemii. Prowadzącym był Instruktor WOPR z Tomaszowa Mazowieckiego Pan Damian Błaszczyk i Kierownik Nieetatowego Zespołu Wodnego w Tomaszowie Mazowieckim - st. asp. Marek Zdulski.

Następnie funkcjonariusze realizowali ćwiczenie dot. ratowania osoby tonącej z brzegu z elementami skoku lub wbiegnięcia do wody, dopłynięcia do tonącego, nurkowania gdy tonący znajdował się pod wodą, opanowania tonącego oraz holowania tonącego i wyciągania go na łódź motorową. Wykorzystano zarówno podręczny sprzęt ratowniczy jak i koło ratunkowe, pas ratowniczy , bojkę czy deskę ortopedyczną. "Przerobiono" również zespołową akcję przy użyciu liny asekuracyjnej z szelkami.

Zawsze ważnym aspektem takich akcji jest wymiana informacji pomiędzy podmiotami pełniącymi służbę na obszarach wodnych i odpowiedni system powiadamiania.

Druga część, przeprowadzona o zmierzchu i w nocy, odbywała się przy użyciu łodzi motorowej. Założenie przyjęte w ćwiczeniu wskazywało na poszukiwanie 2 osób , które wypłynęły rowerem wodnym i nie powróciły .



Podczas szkolenia wykorzystano m.in. sprzęt użyczony z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (liny ratownicze, kołowroty ratunkowe, latarki, lornetki).



W doskonaleniu zawodowym wzięło udział 12 funkcjonariuszy (4 z KMP w Piotrkowie Trybunalskim, 6 z KPP w Tomaszowie Maz., 2 z KPP w Poddębicach). Wszyscy uczestnicy odebrali z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Jarosława Rybki certyfikaty. Gratulacje za profesjonalne działania przyjęli także od Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymona Hermana i Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Łodzi mł. insp. Jarosława Janusa.

Życzymy wszystkim bezpiecznych wakacji !

Policyjni wodniacy dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Kontrolują rejon akwenów oraz przyległego terenu, zwracają szczególną uwagę na dzikie kąpieliska. Wielokrotnie w przeszłości ratowali ludzkie życie i udzielali pomocy osobom, które przeceniły swoje możliwości w pływaniu.

Nad wodą liczy się wzmożona uwaga, ostrożność i przezorność wypoczywających oraz przebywających nad nią osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Przecenianie własnych możliwości podczas kąpieli i brak należytej opieki nad dziećmi mogą być tragiczne w skutkach. Słaba wyobraźnia i brawura są w stanie doprowadzić do tragedii całych rodzin. Policja cały czas apeluje o rozwagę podczas letniego wypoczynku nad wodą.

Najczęstszymi przyczynami utonięć są:

Brak umiejętności pływania;

Brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich;

Pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji;

Niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie;

Pływanie w miejscach zabronionych;

Skoki "na główkę" do wody w nieznanym miejscu.

Zasady bezpiecznej kąpieli!

1. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych czyli tam gdzie jest ratownik wodny. Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Na kąpieliskach strzeżonych znajdziemy również dwa rodzaje flag: białą i czerwoną. Jeśli jest wywieszona biała flaga, wówczas kąpiel jest dozwolona. Flaga czerwona oznacza zakaz kąpieli w danym miejscu. Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.

2. Zapoznaj się i zawsze przestrzegaj regulamin kąpieliska, na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.

3. Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni.

4. Nie pływaj w czasie burzy, mgły oraz gdy wieje porywisty wiatr.

5. Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję, głowę, aby uniknąć wstrząsu termicznego.

6. Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania wody lub zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych.

7. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki "na główkę".

8. Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do wody z pomostów, z materacy.

9. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak i nadmuchiwane koło.

10. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu. Nie wolno również łączyć alkoholu z uprawianiem sportów wodnych.

11. Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach to zawiadom właściwe służby oraz inne osoby.

12. Nie przystępuj do pływania na czczo - wzmożona przemiana materii osłabia Twój organizm.

13. Nie pływaj również bezpośrednio po posiłku - zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.

14. Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany przez łódź.

15. Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny. Nie przebywaj w wodzie zbyt długo ani też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej przerwie.

16. Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukończeniu pływania należy coś zjeść. Dzieci powinny zjeść obowiązkowo lekki posiłek.

17. Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.

18. Należy szybko wyjść z wody, gdy odczuwasz zmęczenie lub doznałeś skurczu mięśni.

Pamiętaj o numerach alarmowych!

WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe :

Dla telefonów komórkowych: 601 100 100

Dla telefonów stacjonarnych: 0 601 100 100

Ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112

Pamiętajmy, że bezpieczna kąpiel to zdrowie i życie nasze oraz najbliższych i zależy często od nas samych.