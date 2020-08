Policjantki uratowały życie starszej kobiecie. Pomoc przyszła w ostatniej chwili! Data publikacji 07.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantki z Lwówka Śląskiego pomogły kobiecie, z którą rodzina nie mogła się skontaktować od kilku godzin. Gdy funkcjonariuszki weszły do mieszkania kobieta leżała na podłodze, a w kuchni dymił się czajnik z wygotowaną już wodą. Policjantki zaopiekowały się kobietą, udzielając jej pierwszej pomocy i wezwały na miejsce pogotowie. Teraz, po długiej rekonwalescencji, uratowana kobieta podziękowała policjantkom za udzieloną pomoc, przekazując na ich ręce tort.

W grudniu ubiegłego roku policjantki lwóweckiej komendy otrzymały polecenie udania się do jednego z mieszkań na terenie Lwówka Śląskiego, ponieważ zgłaszający, który przebywał w szpitalu, od dłuższego czasu nie mógł skontaktować się ze swoją żoną, chorującą na cukrzyce. Policjantki pilnie udały się pod wskazany adres. Drzwi były zamknięte i nikt nie otwierał. Z uzyskanych informacji wiadomo było, że klucze może posiadać jedna z sąsiadek. Po wejściu do środka okazało się, że kobieta byłą przytomna, ale leży na podłodze i nie potrafi samodzielnie wstać. Policjantki przystąpiły do udzielania pierwszej pomocy i wezwały na miejsce pogotowie ratunkowe. Wszystkie objawy wskazywały, że kobieta dostała udaru, upadła i nie była w stanie się podnieść. Dodatkowym zagrożeniem dla życia kobiety było prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru. Okazało się, że w kuchni na włączonej kuchence gazowej znajdował się czajnik, z którego wygotowała się woda i zaczął dymić. Jeszcze chwila i mogło dojść do nieszczęścia.

Kobieta znaleziona w mieszkaniu została przewieziona bezpośrednio na oddział neurologiczny i trafiła pod opiekę specjalistów. Dzięki czujności męża oraz szybko podjętym działaniom przez policjantki udało się uniknąć tragedii.

Po kilku miesiącach rehabilitacji stan zdrowia Pani Anny się poprawił i postanowiła podziękować policjantkom, które jej pomogły, przekazując pyszny tort.

Policjanci życzą długiego życia w zdrowiu.

(KWP we Wrocławiu / kp)