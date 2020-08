Narkotykom mówimy zdecydowane NIE! Data publikacji 08.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Trwają wakacje i dla większości uczniów czy studentów to okres radości, wyjazdów z rówieśnikami i wolności od obowiązków. Wiele młodych osób nastawionych jest na zawieranie nowych znajomości i ciekawe doznania. Jednak w czasie wolnym nie należy zapominać o swoim zdrowiu i bezpieczeństwie. Korzystanie z mądrych sposobów spędzania urlopu, pozwoli na szczęśliwe wakacje i bezpieczny z nich powrót. Okres letni, gdy młodzież nie chodzi do szkoły, to też niestety czas kiedy najczęściej sięgają po narkotyki. Narkotykom mówimy zdecydowane NIE!

Przeglądając codzienne wiadomości, korzystając z mediów, czy słuchając opowieści znajomych zdajemy sobie sprawę, jak ogromnym i niebezpiecznym problemem jest narkomania. Rodzic przeważnie wierzy swojemu dziecku i temu, że jego taki problem nie dotyczy. Nie zastanawiamy się wówczas, chociażby nad tym, żeby te nasze dzieci ustrzec, przed co raz to nowszymi wymysłami na rynku narkotykowym.

Najniebezpieczniejsze obecnie na rynku są tzw. „dopalacze”. Duża część sprzedaży środków psychoaktywnych odbywa się za pośrednictwem internetu, a narkotyk dostarczany jest w zwykłej paczce kurierskiej, często pod niegroźną nazwą np. „płyn do mycia monitora”. Stąd warto zainteresować się, czy dorastające dzieci nie otrzymują paczek z nieznanymi produktami.

Należy pamiętać, że nowe narkotyki są substancjami o nieznanym składzie, których często po spożyciu nie można zidentyfikować w organizmie. Testy toksykologiczne stosowane przy „klasycznych narkotykach”, nie wykazują w tym przypadku obecności trujących związków chemicznych. W znaczny sposób utrudnia to podanie antidotum i przywrócenie do zdrowia osoby zatrutej „dopalaczami”.

Nigdy nie jest za wcześnie na rozmowę. Tak naprawdę nasza pociecha styczność chociażby z samym słowem „narkotyk” może mieć już gdy tylko zacznie chodzić do szkoły. W okresie dorastania młodzi ludzie chcą eksperymentować ze wszystkim, co się w ich życiu pojawia. Starają się wymknąć spod kontroli rodziców. Najczęściej nie zdają sobie sprawy z konsekwencji zażywania narkotyków. Skupiają się na tym, aby dobrze się bawić czy być akceptowanym. Liczy się dla nich tu i teraz, nie myślą o tym, że może to być dla nich śmiertelnie niebezpieczne. Zakładają, że uzależnienie będzie dotyczyło kogoś innego, koleżanki czy kolegi, ale nie ich. Wakacje są niestety takim okresem, który sprzyja poznawaniu nowych rzeczy i nawiązywaniu nowych znajomości, niekoniecznie mających dobry wpływ na nasze dzieci.

My dorośli musimy być czujni i bacznie je obserwować. Są sytuacje, których nie wolno bagatelizować.

Natychmiast reaguj, gdy zauważysz, że:

często zmienia się nastrój i tryb życia dziecka (nie śpi w nocy, śpi długo w ciągu dnia),

staje się obce, oddala się od nas, unika kontaktu, rozmawia niechętnie, kłamie,

wraca do domu coraz później, bez uzgodnienia nocuje poza domem,

wagaruje, ma kłopoty z nauką,

ma nadmierny apetyt lub nie ma go wcale,

ma przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, niewyraźnie mówi,

w pokoju dziecka dziwnie pachnie, posiada fifki, fajki, bibułki do skrętów czy opaloną folię aluminiową, biały proszek, pastylki, nieznane chemikalia, strzykawki i igły,

zaczyna potrzebować coraz więcej pieniędzy, a nam ginie w niewyjaśnionych okolicznościach gotówka,

ma przewlekły katar czy powtarzające się krwotoki z nosa,

jest rozkojarzone, szybko o wszystkim zapomina, miewa zmienny skrajnie nastrój,,

nosi tylko bluzki z długimi rękawami, aby ukryć ślady po ukłuciach i samookaleczeniach,

stara się zmienić nasze poglądy na temat szkodliwości zażywania narkotyków,

lekceważy i łamie reguły panujące w domu.

Pamiętajmy – narkotyki to nie tylko ryzyko utraty zdrowia lub życia, ale także ryzyko stania się przestępcą lub ofiarą przestępców!

Młodzieży życzymy bezpiecznych i udanych wakacji. Narkotykom mówimy zdecydowane NIE!