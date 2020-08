Śmiertelne wypadki z udziałem rowerzystów Data publikacji 08.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wyjaśniają okoliczności dwóch śmiertelnych wypadków drogowych do których doszło w ciągu ostatnich godzin. Pierwszy miał miejsce wczoraj wieczorem w m. Bonów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący rowerem 53-latek wyjechał zza ciągnika rolniczego wprost pod forda. Z kolei dzisiaj na DK-19, 52-latek kierujący samochodem marki Volkswagen potrącił rowerzystę jadącego w tym samym kierunku. Niestety rowerzyści w wyniku zdarzeń ponieśli śmierć na miejscu.

Do pierwszego wypadku doszło wczoraj około godziny 18:00 w miejscowości Bonów, powiat świdnicki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 53-letni mieszkaniec gm. Trawniki kierując rowerem wyjechał zza ciągnika rolniczego na lewy pas, czym wymusił pierwszeństwo przejazdu na jadącym w przeciwnym kierunku pojeździe marki Ford Fiesta. Autem kierował 23-latek, również z gm. Trawniki. W wyniku zdarzenia rowerzysta poniósł śmierć na miejscu. Kierujący samochodem przebadany przez mundurowych na zawartość alkoholu w organizmie – był trzeźwy. Została od niego pobrana krew do badań.

Drugi z tragicznych wypadków miał miejsce dzisiaj rano około godziny 6:30 na DK-19 w m. Wincentów. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 52-letni mieszkaniec gm. Firlej kierujący samochodem marki Volkswagen Passat jadąc drogą krajową od Lubartowa w kierunku Kocka najechał na mężczyznę jadącego rowerem w tym samym kierunku, który nagle stracił równowagę i wjechał pod samochód z prawej strony. Niestety w wyniku zdarzenia rowerzysta poniósł śmierć na miejscu. Kierujący samochodem przebadany przez mundurowych na zawartość alkoholu w organizmie – był trzeźwy. Została od niego pobrana krew do badań. Policjanci ustalają dane rowerzysty. W miejscu wypadku są utrudnienia – ruch odbywa się wahadłowo.

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają szczegółowe okoliczności tych tragicznych w skutkach wypadków.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie rozwagi i ostrożności na drodze oraz o stosowanie się do przepisów. Pamiętajmy także, że brak zrozumienia i wzajemnego szacunku to kolejny niekorzystny czynnik wpływający na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego - bezpiecznie dojechać do celu.

K.K.