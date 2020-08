Policjantów z Nielisza „Kręci bezpieczeństwo nad wodą” Data publikacji 09.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjni wodniacy spotkali się z reporterką, aby porozmawiać o bezpieczeństwie nad wodą oraz o specyfice policyjnej pracy na wodzie. Mł. asp. Fabian Samulak mówił o najczęściej podejmowanych interwencjach wobec wypoczywających nad nieliskim zalewem i apelował o rozsądek. Policjant pytany, czy służba przynosi mu satysfakcje odpowiada, że tak ponieważ… będąc na wodzie może komuś pomóc.

Policjanci z Posterunku Policji z Nielisza spotkali się z reporterką po to, aby porozmawiać o bezpieczeństwie nad wodą. Mł. asp. Fabian Samulak opowiedział, jak dbać o bezpieczeństwo na wodzie, na co zwracać szczególną uwagą podczas korzystania z jednostek pływających. Apelował o trzeźwość nad wodą. Przypomniał, że korzystając ze sprzętu motorowodnego bezwzględnie należy być trzeźwym oraz należy pamiętać o wyposażeniu jednostki w środki ratunkowe. Apelował także o zwracanie uwagi na zmieniającą się dynamicznie pogodę. Wspomniał o najczęstszych interwencjach, którymi są te podejmowane wobec osób dokonujących amatorskiego połowu ryb oraz wobec osób korzystających ze sprzętu motorowodnego.

Zalew w Nieliszu cieszy się dużą popularnością wśród osób chcących wypocząć nad wodą. O ich bezpieczeństwo dbają nie tylko policjanci, ale także ratownicy WOPR-u, których można spotkać każdego dnia zarówno na wodzie, jak i na strzeżonej plaży „Moczydło”. Policyjni wodniacy stale i ściśle współpracują z ratownikami WOPR-u. Często podejmują wspólne działania i wspólnie pomagają osobom szczęśliwie dopłynąć do brzegu.

Policjanci z Posterunku Policji w Nieliszu mają do dyspozycji łódź motorową, na której patrolują linię brzegową oraz taflę wody. Można ich spotkać na zalewie od czerwca do końca września. Wodniacy wypatrują osób potrzebujących pomocy. Interweniują widząc lekkomyślnych pływaków ignorujących ostrzeżenia i warunki atmosferyczne. Pomagają w przypadkach nagłego załamania pogody m.in. przy holowaniu łodzi do brzegu. Regularnie kontrolują użytkowników rowerów wodnych, kajaków, żaglówek czy skuterów, tak aby wyeliminować osoby stwarzające zagrożenie. Osoby prowadzące obiekty pływające kontrolują pod kątem trzeźwości. Szczególnym nadzorem obejmują rejony tzw. „dzikich kąpielisk” pod kątem przeciwdziałania utonięciom. W trakcie patrolu legitymują także wędkarzy sprawdzając im uprawnienia do połowu ryb.

Policjanci przypominają, że aktywny wypoczynek nad wodą powinien być połączony z rozsądkiem. Plażowanie i sporty motorowodne to nie tylko fajny sposób na spędzenie wolnego czasu, ale przede wszystkim to odpowiedzialność za siebie i innych. Wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do tragedii. Dlatego też wybierając się nad wodę pamiętajmy:

nie łączmy wypoczynku nad wodą z alkoholem;

do kąpieli wybierajmy miejsca odpowiednio przygotowane i oznakowane, w których nad naszym bezpieczeństwem czuwa ratownik;

przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, stosujmy się do uwag i zaleceń ratownika;

nie przeceniajmy swoich możliwości pływackich – nie odpływajmy zbyt daleko od brzegu;

korzystając ze sprzętu pływającego zakładamy kamizelki ratunkowe;

jeśli w wodzie są dzieci, miejmy nad nimi ciągły nadzór , nawet na moment nie spuszczajmy ich z oczu;

widząc osobę potrzebującą pomocy – natychmiast alarmujmy! Numer alarmowy 112, numer ratunkowy nad wodą 500 75 50 50.

D.K-B.