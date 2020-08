O krok od tragedii - pomoc nadeszła w ostatniej chwili Data publikacji 10.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Komisariatu I Policji w Opolu uratowali życie 32-latka. Sytuacja była niebezpieczna, gdyż młody człowiek biegł wprost pod jadący pociąg. Dzięki szybkiej reakcji policjantów udało się zapobiec tragedii, a mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy. Po raz kolejny mundurowi udowodnili, że ludzkie życie jest dla nich największą wartością.

Sierż. sztab. Grzegorz Sikorski i st. sierż. Damian Janiszewski patrolowali wspólnie ulice swoich dzielnic, kiedy odebrali zgłoszenie od dyżurnego. Z zawiadomienia wynikało, że do jednego z osiedlowych mieszkań próbuje dostać się mężczyzna. Miał dobijać się do drzwi i krzyczeć, że ktoś go goni. Kiedy pod wskazany adres podeszli policjanci, mężczyzny już nie było.

Po kilkunastu minutach przyszło kolejne zgłoszenie, tym razem mężczyzna o podobnym rysopisie miał chować się pod zaparkowane auta, był przestraszony, zachowywał się irracjonalnie. Z relacji świadków wynikało, że młody człowiek oddalił się w kierunku torowiska. W wytypowane miejsce natychmiast udali się dzielnicowi.

W ostatniej chwili mundurowi zauważyli leżącego na torowisku człowieka. Mężczyzna na widok policjantów wstał i zaczął uciekać wzdłuż torów wprost pod nadjeżdżający skład pociągu. 32-latek szarpał się i próbował wyrywać policjantom, którzy z pomocą przybiegli w ostatniej chwili.

Najprawdopodobniej to dzięki sprawnym i szybkim działaniom dzielnicowych nie doszło do tragedii, a młody człowiek trafił pod opiekę specjalistów.

(KWP w Opolu/js)