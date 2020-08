Policjanci uratowali tonącą w Odrze Data publikacji 10.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony weekend policjanci z komisariatu wodnego we Wrocławiu uratowali tonącą w Odrze kobietę. Znajdowała się ona już pod taflą wody, kiedy funkcjonariusz zeskoczył z motorówki, by udzielić pomocy. Nieprzytomną reanimowano, a następnie po odzyskaniu czynności życiowych przekazano zespołowi pogotowia ratunkowego.

W sobotę (8.2020 r.) wcześnie rano policjanci z komisariatu wodnego we Wrocławiu otrzymali informację, że w okolicach Bulwaru Kaczyńskich topi się w Odrze najprawdopodobniej kobieta. Natychmiast popłynęli w podane miejsce i rzeczywiście zobaczyli tonącą, która schowała się już pod taflą wody. Jeden z funkcjonariuszy wskoczył do wody, by ją uratować.

Mundurowi udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej. Reanimacja odniosła skutek i kobieta odzyskała funkcje życiowe, zaczęła też komunikować się z policjantami. Na miejsce przybyły też WOPR i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Wrocławia, którzy pomogli w przetransportowaniu kobiety na brzeg. Została cała i zdrowa przekazana Zespołowi Pogotowia Ratunkowego wezwanego na miejsce.

(KWP we Wrocławiu/kpa)