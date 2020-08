Mobilizacja służb dla bezpieczeństwa mieszkańców – 430 niewybuchów zabezpieczonych przez saperów i policjantów Data publikacji 10.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dyżurny szprotawskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie o ujawnieniu trzech niewybuchów w miejscowości Krzywczyce (powiat żagański). Kiedy patrol saperski pojawił się na miejscu, w trakcie sprawdzania terenu okazało się, że pocisków artyleryjskich jest aż 430 sztuk. Żagańscy policjanci zabezpieczali miejsce ujawnienia niewybuchów i najbliższą okolicę. Pociski zostały wywiezione na poligon, a miejsce zdarzenia sprawdzone przez saperów.

W czwartek (6 sierpnia) dyżurny szprotawskiego komisariatu Policji został telefonicznie powiadomiony o znalezieniu niewybuchów w miejscowości Krzywczyce na terenie gminy Niegosławice. Natychmiast na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze, którzy potwierdzili zgłoszenie. Niewybuchy znajdowały się w miejscu spotkań mieszkańców miejscowości i ich rodzin. Jak ustalili policjanci zgłaszająca przygotowywała palenisko, gdzie w sobotę miało się odbyć ognisko z udziałem około trzydziestu osób. Podczas prac ujawniła ona trzy sztuki niewybuchów. Teren został niezwłocznie zabezpieczony przez policjantów, a o powyższym znalezisku została powiadomiona saperzy z Głogowa, którzy jeszcze tego samego dnia przyjechali na miejsce, aby zabezpieczyć odnalezione niewybuchy. Kiedy saperzy przystąpili do działań okazało się, że zamiast trzech sztuk niewybuchów, ujawnili oni ich kilkaset sztuk - były to pociski artyleryjskie pochodzące najprawdopodobniej z czasów II Wojny Światowej. W czwartek zabezpieczonych zostało 320 sztuk pocisków. Działania miały być kontynuowane następnego dnia, aż do czasu kiedy miejsce zostanie dokładnie sprawdzone i będzie bezpieczne. Policjanci przez całą noc zabezpieczali miejsce ujawnienia niewybuchów przed dostępem osób postronnych. Następnego dnia saperzy kontynuowali penetrację terenu. W piątek zabezpieczyli kolejnych 110 sztuk pocisków artyleryjskich. W sumie na terenie, na którym spotykali się mieszkańcy, które miało być miejscem ich odpoczynku, gdzie wydawało się, że jest bezpiecznie patrol saperski zabezpieczył 430 sztuk pocisków różnego kalibru.

Podczas prac polowych, robót drogowych, albo w czasie spacerów po lesie, wycieczek i wędrówek, nadal można natknąć się na niewybuchy lub niewypały z czasów II wojny światowej. Dlatego pamiętajmy, aby nie dotykać takich znalezisk, nie przenosić je w inne miejsca. Jeśli to możliwe, należy miejsce, w którym został znaleziony niewypał lub niewybuch oznaczyć i jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policję.

