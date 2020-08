Zakład podczas wieczoru kawalerskiego mógł kosztować życie Data publikacji 10.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Piotrkowscy policyjni wodniacy wraz z ratownikami piotrkowskiego WOPR-u uratowali 30-latka. Mężczyzna w trakcie wieczoru kawalerskiego założył się z kolegami, że przepłynie szerokość Zalewu Sulejowskiego. Będąc pod wpływem alkoholu, przecenił swoje możliwości. Szybkie działanie służb pozwoliło uniknąć tragedii.

8 sierpnia 2020 roku, przed godziną 18:00 policjanci pełniący służbę na wodach Zalewu Sulejowskiego otrzymali informację, że uczestnik wieczoru kawalerskiego, będąc pod wpływem alkoholu, wszedł do akwenu i chciał przepłynąć na drugi brzeg. Uczestnicy imprezy wiedząc, że jest nietrzeźwy i ma problemy z dopłynięciem, z obawy o jego życie powiadomili służby.

Policjanci przy pomocy lornetki wypatrzyli mężczyznę na wysokości miejscowości Barkowice. Wspólnie z ratownikami WOPR podjęli szybką akcję ratunkową. W odległości około 10 metrów od linii brzegowej wciągnęli mężczyznę na łódź. 30-latek był wyczerpany i osłabiony. Miał trudności z utrzymaniem się na nogach. Wyczuwalna od niego była woń alkoholu. Mężczyzna oświadczył, że przed wypłynięciem spożywał alkohol. Podczas imprezy założył się z kolegami, że przepłynie na drugi brzeg zalewu. Stan upojenia alkoholowego oraz przecenienie swoich możliwości mogło doprowadzić do tragedii. Szybkie współdziałanie służb pozwoliło na szczęśliwy finał.

Policjanci przypominają !

Najczęstszymi przyczynami utonięć są:

Brak umiejętności pływania;

Brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich;

Pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji;

Niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie;

Pływanie w miejscach zabronionych;

Skoki "na główkę" do wody w nieznanym miejscu.

Zasady bezpiecznej kąpieli!

1. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik wodny. Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Na kąpieliskach strzeżonych znajdziemy również dwa rodzaje flag: białą i czerwoną. Jeśli jest wywieszona biała flaga, wówczas kąpiel jest dozwolona. Flaga czerwona oznacza zakaz kąpieli w danym miejscu. Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.

2. Zapoznaj się i zawsze przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.

3. Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni.

4. Nie pływaj w czasie burzy, mgły oraz gdy wieje porywisty wiatr.

5. Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję, głowę, aby uniknąć wstrząsu termicznego.

6. Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania wody lub zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych.

7. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki "na główkę".

8. Nie baw się w podtapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do wody z pomostów, z materacy.

9. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak i nadmuchiwane koło.

10. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu. Nie wolno również łączyć alkoholu z uprawianiem sportów wodnych.

11. Kąpiąc się na kąpieliskach, zwracaj uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc, to uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach, to zawiadom właściwe służby oraz inne osoby.

12. Nie przystępuj do pływania na czczo - wzmożona przemiana materii osłabia Twój organizm.

13. Nie pływaj również bezpośrednio po posiłku - zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.

14. Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany przez łódź.

15. Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny. Nie przebywaj w wodzie zbyt długo ani też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej przerwie.

16. Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukończeniu pływania należy coś zjeść. Dzieci powinny zjeść obowiązkowo lekki posiłek.

17. Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.

18. Należy szybko wyjść z wody, gdy odczuwasz zmęczenie lub doznałeś skurczu mięśni.

Pamiętaj o numerach alarmowych!

WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:

Dla telefonów komórkowych: 601 100 100

Dla telefonów stacjonarnych: 0 601 100 100

Ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112

Pamiętajmy, że bezpieczna kąpiel to zdrowie i życie nasze oraz najbliższych i zależy często od nas samych. Wypoczywajmy odpowiedzialnie!

(KWP w Łodzi/js)