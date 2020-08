Wpadł oszukując "na policjanta” Data publikacji 10.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W czwartek (6.08) policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie oszustwa „na policjanta”. Mężczyzna, który podając się za policjanta, doprowadził do przekazania pieniędzy przez seniora. Zatrzymany 38-latek odpowie teraz przed sądem, nie tylko za to przestępstwo. Jak się okazało, powiązany jest z innymi oszustwami na terenie miasta, w których seniorzy stracili łącznie blisko 80 tysięcy złotych.

W ubiegłym tygodniu na terenie Grudziądza pojawiły się zgłoszenia o próbach oszustwa metodą „na policjanta”. Skrupulatna praca policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu i szybka reakcja na te sygnały doprowadziły do zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o dokonanie jednego z nich. Funkcjonariuszom znany był rysopis sprawcy zaistniałego przestępstwa, co pozwoliło wytypować jednego z mężczyzn, którego zauważono na terenie miasta. Policjanci zaczęli go "obserwować".

Po pewnym czasie mężczyzna został zatrzymany. Okazał się nim 38-letni mężczyzna, bez stałego miejsca zamieszkania, pochodzący z terenu Kłodzka.

Jak się okazało, senior odebrał telefon z informacją, że trwa policyjna akcja i konieczna jest pomoc w „działaniach”. Pokrzywdzony postępował zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez oszusta. Ten polecił, by swoje oszczędności mężczyzna przekazał "policyjnemu" kurierowi. W trakcie prowadzonych działań okazało się, że w ten sam sposób oszukano jeszcze dwie osoby z terenu miasta. Oszust w szybki sposób „wzbogacił” się o blisko 80 tys. złotych. Część tej kwoty udało się odzyskać i zwrócić pokrzywdzonym.

Zatrzymany trafił do policyjnej celi, a później zajęli się nim śledczy. Po dwóch nocach spędzonych w policyjnym areszcie mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu, gdzie prokurator przedstawił mu zarzut oszustwa oraz wystąpił do Sądu Rejonowego w Grudziądzu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.

W sobotę (8.08) sąd przychylił się do wniosku i aresztował oszusta na 3 miesiące. Za udział w oszustwie grozi mu kara do 8 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci wciąż weryfikują zebrane w tej sprawie informacje.

PAMIĘTAJ!

przez telefon każdy może być wnuczkiem, policjantem, urzędnikiem, synem znajomego,

zachowaj ostrożność gdy odbierasz telefon od osoby podającej się za krewnego lub znajomego będącego w potrzebie finansowej,

nigdy nie wpuszczaj do domu osób, których nie znasz i nie przekazuj im pieniędzy,

policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy,

policja nigdy nie informuje o przeprowadzanych tajnych akcjach przez telefon.

(KWP w Bydgoszczy / kp)