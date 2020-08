Kobieta zatrzymana przez wałbrzyskich policjantów w sprawie oszustwa „na policjanta”. Uwaga! Kolejne telefoniczne próby wyłudzenia pieniędzy Data publikacji 10.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Działania przeprowadzone przez policjantów pionu kryminalnego wałbrzyskiej komendy bezpośrednio po zgłoszeniu doprowadziły do zatrzymania w ubiegłym tygodniu na gorącym uczynku przestępstwa młodej wałbrzyszanki. Kobieta działając metodą „na policjanta” - jako kurier - przyjechała odebrać od pokrzywdzonej 9 tysięcy euro. W ostatnich dniach na terenie Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego doszło do kilku innych podobnych zgłoszeń, dlatego policjanci po raz kolejny ostrzegają, aby nie przekazywać jakiejkolwiek gotówki osobom nieznajomym, które często podają się za kurierów, policjantów, adwokatów, a nawet prokuratorów, a są zwykłymi oszustami.

Do próby wyłudzenia 9 tysięcy euro doszło na terenie powiatu wałbrzyskiego kilka dni temu. Wtedy to do 54-latki zadzwonił telefon. Osoba po drugiej stronie słuchawki podała się za policjanta mówiąc, że jej wnuczka doprowadził a do poważnego wypadku drogowego i potrzebna jest gotówka, aby mogła w tym samym dniu wyjść z więzienia. Oszustka zażądała 150 tysięcy złotych. Pokrzywdzona taką gotówką nie dysponowała i przygotowała 9 tysięcy euro. Na szczęście 54-latka szybko zorientowała się, że to może być oszustwo i powiadomiła policję. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu bezpośrednio po zgłoszeniu zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa kobietę, która miała być kurierem i odebrać pieniądze -

Policjanci już postawili podejrzanej zarzut oszustwa. 28-latce za popełnione przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Sprawa ma charakter rozwojowy, dlatego niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Policjanci przypominają!

Podczas próby wyłudzenia pieniędzy na policjanta, sprawcy wykorzystują zaufanie społeczne jaki budzi nasz zawód. Podają wymyślony numer legitymacji służbowej, dane personalne, a podczas kontaktu z pokrzywdzonym posiadają nawet podrobioną odznakę. Zazwyczaj informują osoby starsze o tym, że pracują nad sprawą wyłudzenia dużej ilości gotówki lub proszą o przekazanie pieniędzy w związku z wypadkiem drogowym do jakiego doprowadził ktoś z bliskiej rodziny. Ostatecznie umawiają się z osobą pokrzywdzoną w wyznaczonym czasie i miejscu, najlepiej takim, w którym nie będzie monitoringu. Oszuści następnie znikają z gotówką, a ofiary pozostają bez swoich oszczędności.

Funkcjonariusze w każdej podobnej sytuacji apelują oczywiście o ostrożność, gdyż sprawcy podają się za członków bliskiej rodziny. Bardzo często zmieniają głos udając chorego lub płaczą.

Pamiętajmy!

- Nie wypłacajmy gotówki, jeżeli mamy podejrzenie, że po drugiej stronie słuchawki mogą kryć się oszuści.

- Tylko świadomość w jaki sposób działają sprawcy, może nas uchronić przed utratą swoich oszczędności.

- Nie zostawiajmy starszych osób samych z tym problem. Rozmawiajmy na tego typu tematy i informujmy ich o podobnych sytuacjach, o których wcześniej słyszeliśmy lub czytaliśmy.

- Oszuści są bezwzględni, dlatego bardzo ważne, aby przy każdym tego typu podejrzanym telefonie,od razu zgłosić zaistniałą sytuację pod numer alarmowy 112.

asp. . szt. Monika Kaleta



Źródło: KMP w Wałbrzychu

podkom. Marcin Świeży

tel. 47 87 514 85