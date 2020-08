Policjantem jest się zawsze! – szczeciński funkcjonariusz w czasie wolnym od służby zatrzymał kierującego po narkotykach oraz z zakazem prowadzenia pojazdów Data publikacji 10.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Służba w szeregach Policji nie jest zwykłą pracą. Przyjęcie policyjnej odznaki to wzięcie na siebie dużej odpowiedzialności. Wstępujący do Policji muszą pamiętać, że policjantem jest się zawsze, a potrzeba niesienia pomocy, podjęcia interwencji, czy zareagowania gdy ktoś łamie prawo, może pojawić się w każdym momencie. Przykładem tego jest działanie funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Szczecin Śródmieście, który wczoraj (9.08.2020 r.) znajdując się w czasie wolnym od służby, zatrzymał na terenie powiatu choszczeńskiego kierującego pod wpływem narkotyków oraz z zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie (9.08.br.) w jednym z miast powiatu choszczeńskiego. Nerwowe zachowanie kierowcy mazdy wzbudziło uwagę szczecińskiego funkcjonariusza, który postanowił podejść do mężczyzny znajdującego się w aucie. Na jego widok mężczyzna z impetem ruszył w kierunku centrum, posiadając problem z utrzymaniem właściwego toru jazdy. Policjant bez chwili zastanowienia swoim prywatnym samochodem podjął próbę zatrzymania kierującego, informując o powyższym Oficera Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie. Mężczyzna nie ustawał w próbie ucieczki, stwarzając dalej zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego. Po chwili skręcił na pobliską stację benzynową, z której kontynuował swoją ucieczkę na pieszo. Skutecznie przerwał to jednak policjant ze Szczecina, który był szybszy. Mundurowi, którzy przyjechali na miejsce interwencji, potwierdzili, że kierujący jest pod wpływem narkotyków oraz dodatkowo posiada orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ponadto w jego samochodzie policjanci zabezpieczyli niewielkie ilości zabronionych substancji.

Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzna odpowie przez sądem.

Funkcjonariusz - nieważne, czy jest na urlopie, czy ma dzień wolny - gdy sytuacja wymaga działania, nie waha się, bo policjantem jest się zawsze!

(KWP w Szczecinie/kpa)