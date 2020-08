Poszukiwania zaginionej 77-latki ze szczęśliwym zakończeniem Data publikacji 10.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W ciągu kilkunastu godzin policjanci odnaleźli zaginioną podopieczną kleszczowskiego Domu Pomocy Społecznej. Było to możliwe dzięki sprawnym i szeroko zakrojonym działaniom służb ratunkowych, w które zaangażowano siły policyjne, straży pożarnej i ochotniczej. Po udzieleniu jej pierwszej pomocy przedmedycznej starsza pani trafiła pod opiekę służb medycznych. Karetką pogotowia została przewieziona do bełchatowskiego szpitala.

Dzięki intensywnym działaniom służby ratownicze kolejny raz zdążyły na czas ratując ludzkie życie. O zaginięciu 77-letniej starszej pani, podopiecznej Domu Pomocy Społecznej w Kleszczowie, bełchatowska policja została zawiadomiona 9 sierpnia 2020 roku o godzinie 20.00. Ze zgłoszenia wynikało, iż kobieta opuściła miejsce swojego pobytu około godziny 18.00 i nie ma z nią żadnego kontaktu. Zgłaszająca podała, że kobieta cierpi na demencję starczą i ma zaniki pamięci. Komendant bełchatowskiej jednostki natychmiast ogłosił alarm dla funkcjonariuszy Policji. Akcja poszukiwawcza była rozpoczęta w niedzielę wieczorem. Do późnych godzin nocnych policjanci wspierani przez cztery jednostki ochotniczej straży pożarnej oraz grupę poszukiwawczo-ratowniczą prowadzili intensywne działania. Z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, przy użyciu świateł tzw. szperaczy oraz psów tropiących funkcjonariusze przeczesywali okolicę. Akcja została przerwana w nocy 10 sierpnia o godzinie 2.00 i wznowiona o godzinie 5.00. W działania poszukiwawcze zostali zaangażowani policjanci z KPP w Bełchatowie, strażacy PSP w Bełchatowie, strażacy PSP w Łodzi, specjalistyczna grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP w Jędrzejowie wyposażeni w kłady i psy tropiące oraz strażacy ochotnicy z powiatu bełchatowskiego. Łącznie w poszukiwaniach brało udział 60 funkcjonariuszy policji oraz 47 strażaków. Dokładnie sprawdzano teren przyległy do miejsca, gdzie zaginiona ostatni raz była widziana. Przeczesywali lasy, dukty leśne, ciek wodny, kanały oraz tereny pól. Po kilkunastu godzinach intensywnie prowadzonej akcji poszukiwawczej 77-latka została odnaleziona 10 sierpnia, o godzinie 11.45 w odległości około 6 kilometrów od miejsca zamieszkania. Po udzieleniu jej pierwszej pomocy przedmedycznej starsza pani została oddana pod opiekę służb medycznych. Karetką pogotowia została przewieziona do bełchatowskiego szpitala.

(KWP w Łodzi / kp)