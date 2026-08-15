Pamiętamy! Data publikacji 15.08.2026 Powrót Drukuj Nasz Kolega inspektor Andrzej Kuchnik zmarł w drodze na służbie 21 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

INSPEKTOR KUCHNIK ANDRZEJ

ur. 1953 r. - zm. 2005 r.

Dyrektor Biura Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji

Służbę w Policji rozpoczął 16 lipca 1980 r., na stanowisku inspektora Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej w Warszawie.

W 1984 r. ukończył studium podyplomowe na Akademii Spraw Wewnętrznych.

W latach 1983–1990 pełnił służbę na stanowiskach podstawowych w Komendzie Dzielnicowej Milicji Obywatelskiej w Warszawie-Mokotowie oraz w Stołecznym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Warszawie.

Od 1991 r., zajmował stanowiska kierownicze: zastępcy naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji, naczelnika Wydziału Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji.

W latach 1999–2003 zajmował stanowiska samodzielne w Komendzie Stołecznej Policji na stanowisku kierowania.

Od 2003 r., pełnił służbę w Komendzie Głównej Policji na stanowiskach zastępcy dyrektora Biura Łączności i Informatyki oraz dyrektora Biura Główny Sztab Policji.

Inspektor Andrzej Kuchnik był szczególnie oddany służbie i pasji zawodowej. Tworzył i rozwijał koncepcje zaawansowanych technologicznie systemów dowodzenia. Był inicjatorem budowy pierwszej w polskiej Policji instalacji systemu wspomagania dowodzenia w Komendzie Stołecznej Policji. Wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

W dniu 15 sierpnia 2005 r., w drodze do pracy, zasłabł i zmarł w szpitalu na skutek zawału serca.