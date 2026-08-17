Pamiętamy! Data publikacji 17.08.2026 Powrót Drukuj Młodszy aspirant Marek Cekała zginął na służbie 24 lata temu, a młodszy aspirant Tomasz Frąszczak 11 lat temu. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci!

MŁODSZY ASPIRANT MAREK CEKAŁA

ur. 1969 r. - zm. 2002 r.

Referent Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Służbę w Policji rozpoczął 1 grudnia 1992 r., na stanowisku policjanta Kompanii Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

W 1997 r. ukończył kurs podoficerski w Szkole Policji w Słupsku.

Z dniem 30 czerwca 2000 r., został mianowany na stanowisko referenta w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie.

W dniu 17 sierpnia 2002 r., pełniąc służbę patrolową w Mikołajkach, podjął pieszy pościg za trzema bandytami, którzy w barze miejskim dokonali zabójstwa mężczyzny, używając broni palnej.

Zginął w trakcie pościgu za sprawcami napadu podczas wymiany strzałów.

Pośmiertnie odznaczony złotą odznaką „Zasłużony Policjant" i mianowany na stopień młodszego aspiranta.



MŁODSZY ASPIRANT TOMASZ FRĄSZCZAK

ur. 1987 r. – zm. 2015 r.

Policjant Ogniwa I Referatu Kontroli Ruchu Drogowego Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie

Służbę w Policji rozpoczął 10 maja 2011 r., na stanowisku kursanta plutonu prewencji Kompanii Prewencji Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, a następnie z dniem 11 listopada 2011 r., został mianowany na stanowisko policjanta plutonu prewencji Kompanii Prewencji OPP w Szczecinie. Od 11 lipca 2013 r., policjant ogniwa i referatu kontroli ruchu drogowego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Był policjantem ambitnym, samodzielnym, o dużym poczuciu odpowiedzialności, koleżeńskim oraz lubianym w środowisku policyjnym, zaangażowanym w działania mające priorytetowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

17 sierpnia 2015 r., realizując zadania służbowe na motocyklu, został skierowany przez operatora 997 na interwencję do dzielnicy Szczecin-Dąbie w celu zatrzymania sprawcy rozboju. Kiedy jechał ulicą przestrzenną, z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, wykonał manewr wyprzedzania samochodu osobowego marki Fiat Punto. Kierowca samochodu nie udzielił mu pierwszeństwa i doszło do zderzenia. Policjant zmarł w wyniku poniesionych obrażeń.