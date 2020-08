Ukradli auto dla przejażdżki, później je spalili – trzech zatrzymanych przez Policję Data publikacji 11.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy okradli klientów jednego z hosteli, a następnie spalili ich samochód. Dwóch zatrzymanych, decyzją Sądu Rejonowego w Zielonej Górze zostali tymczasowo aresztowani. Trzeci z mężczyzn jest osobą nieletnią więc decyzję w jego sprawie podejmie sąd rodzinny.

25 lipca br. do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zgłosił się mężczyzna, który zawiadomił o kradzieży z włamaniem do pokoju w jednym z zielonogórskich hosteli. Z relacji zgłaszającego wynikało, że z pokoju skradziono pieniądze w kwocie 4 tys. zł., głośnik bezprzewodowy, a także perfumy męskie o łącznej wartości 2 tys. zł. na szkodę jego i przebywających z nim znajomych. Ponadto sprawca lub sprawcy zabrali kluczyki do zaparkowanego przed budynkiem samochodu marki Dacia Duster, który ukradli. Wartość samochodu zgłaszający wycenił na 30 tys. zł. Kilka godzin po zgłoszeniu kradzieży samochodu, policjanci znaleźli spalony pojazd przy kompleksie leśnym na ulicy Liliowej w Zielonej Górze.

W wyniku prowadzonych działań operacyjnych funkcjonariusze ustalili, że podejrzani o kradzież są dwaj mężczyźni wieku 22 i 33 lat. Kryminalni ustalili także, że młodszy z nich kilka lat wcześniej nocował w tym hostelu i w trakcie pobytu dorobił sobie klucz do pokoju. Według informacji zebranych przez policjantów, trzecią osobą, która wraz z mężczyznami brała udział w przestępstwie jest 15-latek.

Zarówno 22-latek jak i 33-latek są znani Policji i byli już wcześniej notowani za podobne przestępstwa. Śledczy przedstawili zatrzymanym zarzuty kradzieży z włamaniem, a 22-latkowi także kradzieży pojazdu i porzucenia w stanie uszkodzonym - spalenia. Za te przestępstwa kodeks karny przewiduje karę nawet do 10 lat pozbawienia wolności. W związku z tym, że podejrzani działali w warunkach recydywy, górna granica kary może zostać zwiększona o połowę. Na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu obydwu mężczyzn na miesiąc. W sprawie 15-latka decyzję podejmie Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział Rodzinny i Nieletnich.

podinsp. Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze