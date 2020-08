Poszukiwany ENA i listem gończym zatrzymany w Irlandii Data publikacji 11.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mysłowiccy kryminalni namierzyli mężczyznę poszukiwanego listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania. Mysłowiczanin przed wymiarem sprawiedliwości ukrywał się 16 lat. Stróże prawa ustalili, że mężczyzna przebywa w Irlandii. 45-latek został zatrzymany przez tamtejszą policję i przekazany polskim służbom. Poszukiwany trafił już do tymczasowego aresztu, gdzie będzie oczekiwał na proces. Grozi mu do 10 lat więzienia.

45-letni mieszkaniec Mysłowic przed wymiarem sprawiedliwości ukrywał się 16 lat. Za mężczyzną wydano list gończy i Europejski Nakaz Aresztowania. Mysłowiczanin poszukiwany był za przestępstwa przywłaszczenia pieniędzy oraz mienia o łącznej wartości ponad 240 tys. zł. Policjanci zbierali informacje i starali się ustalić miejsce jego pobytu. Ostatecznie stróże prawa ustalili, że 45-latek przebywa w Irlandii. Zebrane informacje przekazali za pośrednictwem Komendy Głównej Policji do irlandzkich służb, a tamtejsi policjanci zatrzymali poszukiwanego. Po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych przepisami czynności, w ubiegłym tygodniu mężczyznę przekazano polskim służbom. Został on osadzony w areszcie, gdzie będzie oczekiwał na proces. Może mu grozić do 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)