Przywłaszczyła ponad milion złotych z kasy zapomogowo-oszczędnościowej Data publikacji 11.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci mikołowskiej komendy zwalczający przestępczość gospodarczą zakończyli czynności w śledztwie przeciwko 61-latce. Kobieta, prowadząc Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie w ciągu 14 lat przywłaszczyła ponad milion złotych ze zgromadzonych tam pieniędzy. Mieszkanka Mikołowa podrobiła także kilka podpisów na dokumentach związanych z funkcjonowaniem kasy. Grozi jej do 10 lat więzienia.

Pierwsze czynności w tej sprawie policjanci rozpoczęli we wrześniu 2019 roku, kiedy do mikołowskiej jednostki wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie – dawniej Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich. Po niespełna roku policjanci zebrali obszerny materiał dowodowy obciążający zatrudnioną tam do lipca ubiegłego roku 61-letnią mikołowiankę, która zajmowała się prowadzeniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Jak wynika z akt śledztwa, które wszczęto w Prokuraturze Rejonowej w Mikołowie w połowie września 2019 roku, kobieta, w okresie od końca maja 2005 roku do lipca 2019 roku, mając pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym kasy i powierzonych jej pieniędzy zgromadzonych na tym rachunku, przywłaszczyła pieniądze w kwocie 1 370 000 złotych. 61-latka przelała środki na własne konto, działając tym samym na szkodę ponad 500 osób: pracowników obsługi, administracji oraz nauczycieli mikołowskich szkół i przedszkoli. Ponadto, w latach 2016 do 2018, na sporządzanych dokumentach kobieta podrobiła podpisy członków komisji rewizyjnej – organu kontrolującego działalność finansową zarządu kasy.

61-latka usłyszała prokuratorskie zarzuty i przyznała się do zarzucanego jej czynu. Jak wyjaśniła, pobrane z kasy pieniądze przeznaczyła na swoje bieżące wydatki.

Akt oskarżenia przeciwko kobiecie trafił już do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Na poczet ewentualnych przyszłych kar zabezpieczono samochód oskarżonej o wartości 70 000 złotych, obciążenia hipoteką do kwoty ponad 125 000 zł na lokalu mieszkalnym oraz zabezpieczenia środków pieniężnych na jej rachunku bankowym. Grozi jej do 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach/js)