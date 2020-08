Woda to żywioł - pamiętajmy zawsze o zasadach bezpieczeństwa Data publikacji 11.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ciepłe dni sprawiają, że zdecydowanie więcej osób niż zwykle szuka odpoczynku nad wodą. Niestety, już w pierwszych dniach upałów, na niestrzeżonych kąpieliskach w powiecie opolskim, doszło do 2 tragicznych w skutkach wypadków. Zginęła 39-letnia kobieta, a spod wody nie wypłynął 50-letni mężczyzna. Pamiętajmy, że woda jest żywiołem i zawsze musimy zachowywać się ostrożnie i z rezerwą. Rozmawiajmy o bezpiecznym plażowaniu i kąpielach z dziećmi, aby dobre nawyki kształtować już od najmłodszych lat.

Wakacje to dla wielu z nas odpoczynek nad wodą. Na największych akwenach Opolszczyzny pracują już policyjni wodniacy. Funkcjonariusze wyposażeni w pojazdy terenowe i łodzie motorowe dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Przestrzegamy jednak, że to w okresie letnim dochodzi do większej liczby utonięć. Najczęstszą ich przyczyną jest brawura, słabe rozpoznanie zbiornika wodnego, brak umiejętności lub odpowiedniego przygotowania do pływania. Na podkreślenie zasługuje fakt, że bardzo często łączy się to z wcześniej spożywanym przed wejściem do wody alkoholem.

Dlatego pamiętajmy, żeby korzystać tylko ze strzeżonych kąpielisk. Nie ryzykujmy pływania tam, gdzie woda jest skażona, a dno nie jest sprawdzone. Pod żadnym pozorem nie skaczmy do wody w takich miejscach – ryzykujemy wówczas naszym życiem. Jeśli pod naszą opieką znajdują się dzieci, ani na chwilę nie spuszczajmy ich z oka. Małe dzieci nigdy nie powinny kąpać się same.

Do najtragiczniejszych wypadków nad wodą w naszym województwie, doszło w sobotę, 8 sierpnia. Najpierw policjanci zostali poinformowani o trwającej reanimacji 39-letniej kobiety na niestrzeżonym kąpielisku w gminie Ozimek. Z relacji świadków wynikało, ze weszła ona do wody i po chwili straciła przytomność. Chwilę wcześniej miała przez dłuższy czas opalać się na pełnym słońcu. Niestety, pomimo szybkiej pomocy, kobieta zmarła.

Tego samego dnia, świadkowie zaalarmowali, że spod wody na stawie w Opolu nie wypłynął mężczyzna. Strażacy odnaleźli ciało 50-latka kilka metrów od brzegu. Okoliczności tego wypadku badają teraz policjanci. Również i to kąpielisko jest niestrzeżone.

Policjanci przypominają o zasadach bezpiecznej kąpieli i odpowiedzialnym korzystaniu ze sprzętów motorowodnych:

- pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik;

- przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy;

- nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody ochlapmy nią klatkę piersiową, szyję, kark i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi;

- nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy;

- nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią.

- absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni;

- pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło;

- nigdy nie wchodźmy do wody, nie pływajmy po spożyciu alkoholu.

Korzystając ze sprzętów motorowodnych pamiętajmy, aby w żadnym wypadku nie wypływać na wodę w stanie nietrzeźwości, ani nawet po spożyciu alkoholu. Za każdym razem zakładajmy kamizelki ratunkowe które pozwolą utrzymać nas na wodzie w razie wywrócenia się jednostki pływającej.

Przypominamy również, że na plaży także obowiązują obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Stosujmy się do zaleceń organizatorów kąpieliska czy ratowników wodnych. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego, należy stosować się do zasady zasłaniania ust i nosa.

Trwa cały czas nasz konkurs plastyczno-filmowy "Artystyczny przeWODNIK". Jego celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw osób przebywających nad wodą oraz poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności związanej z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zachęcamy do nagrania max. 60-sekundowego spotu, jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą, w wodzie lub w jej okolicy, pokazania wszystkim jak można zdrowo oraz aktywnie spędzać wolny czas i wygrania atrakcyjnych nagród. Więcej o konkursie można przeczytać klikając ten link.