17-latek za kierownicą! Nietrzeźwy i bez uprawnień! Data publikacji 11.08.2020 Piotrkowscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego w miejscowości Pawłów Górny. 17-letni kierujący, będąc w stanie nietrzeźwości oraz nie posiadając uprawnień, wjechał w drzewo. Razem z 13-letnim pasażerem trafili do szpitala. Nieodpowiedzialne zachowanie mogło się zakończyć tragicznie.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim 10 sierpnia 2020 roku po godzinie 14:00 otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Funkcjonariusze niezwłocznie pojechali na miejsce. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 17-letni kierujący oplem astrą z niewyjaśnionych okoliczności, na prostym odcinku zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Na miejscu pasażera siedział jego 13-letni kolega. Jak się okazało, kierowca miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Nie posiadał również uprawnień do kierowania pojazdami. Obaj trafili do szpitala. 17-letni "pirat drogowy" wkrótce usłyszy zarzuty. Za popełnione czyny odpowie jako osoba dorosła. Za spowodowanie wypadku drogowego, będąc w stanie nietrzeźwości oraz kierowanie bez uprawnień grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Wszystkie okoliczności tego wypadku wyjaśni postępowanie prowadzone przez piotrkowskich policjantów. Dodatkowo jednym z celów dalszego postępowania będzie wyjaśnienie okoliczności udostępnienia pojazdu nieletniemu, za co grozi wysoka kara grzywny.

Pamiętajmy!

Policjanci apelują, aby sprawować nadzór nad swoimi pociechami. Okres wakacyjny nie zwalnia opiekunów od odpowiedzialności nad dziećmi i młodzieżą.