Zastępca Komendanta Miejskiego z Wrocławia na podium zawodów Iron Dead League Powrót Generuj PDF Drukuj Młodszy inspektor Przemysław Kozioł to bez wątpienia jeden z najsilniejszych mundurowych w kraju. Wielokrotny finalista zawodów powerliftingu w ubiegły weekend podniósł w martwym ciągu aż 250 kilogramów. Dało mu to miejsce na podium zawodów Iron Dead Leauge kategorii Open Weteran. Tego kto śledzi karierę sportową Zastępcy Komendanta wrocławskiej komendy, nie powinna dziwić tak dobra forma. Ma on bowiem na swoim koncie między innymi tytuły Wicemistrza Świata i Mistrza Europy Federacji WUAP i tytuł Wicemistrza Polski Federacji WPC.

Nie raz już pisaliśmy o sportowych sukcesach wrocławskich policjantów. Cieszymy się z tego, że mamy w swoich szeregach medalistów zawodów na krajowym i światowym poziomie. W gronie policyjnych sportowców jest także mł. insp. Przemysław Kozioł - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu i jednocześnie utytułowany sztangista. Wrocławski oficer po raz kolejny nie zawiódł i ze sportowej imprezy wrócił z medalem. Sukces w tym konkretnym przypadku swoje ważył, a dokładnie 250 kilogramów. Tyle właśnie podniósł i dało mu to 3 miejsce w kategorii Open Weteran zawodów Iron Dead League, które odbyły się z początkiem sierpnia we wrocławskim Bridge Nation Crossfit.

Tak jak na Zastępcę Komendanta można liczyć w codziennej służbie, tak samo można liczyć na to, że przywiezie medal z zawodów sportowych. Na co dzień odpowiedzialny jest za funkcjonowanie pionu prewencji wrocławskiej komendy miejskiej i dowodzi działaniami policjantów podczas ważnych zabezpieczeń. Po służbie dźwiga ciężary i zgromadził już pokaźną kolekcję medali i pucharów z najważniejszych imprez. Zdobył tytuł Wicemistrza Świata Federacji WUAP, dźwigając w słowackiej Tarnavie 240 kilogramów. Później było złoto w Pucharze Świata WRPF kategorii Masters i 245 kilogramów oraz tytuł Mistrza Europy WUAP wywalczony w Pabianicach. Na II Otwartych Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym Federacji WPC w ubiegłym roku zdobył srebrny medal i tytuł Wicemistrza Polski.

Teraz do kolekcji sportowych trofeów oficer dodał brązowy medal zawodów Iron Dead Leauge. Impreza była dla Zastępcy Komendanta o tyle ważna, że udało mu się wyrównać na niej swój życiowy rekord i podnieść w martwym ciągu 250 kilogramów. Dało mu to 3 miejsce w kategorii Open Weteran, a warto wspomnieć, że na podeście do powerliftingu stanęło do rywalizacji aż 250 zawodników. Jeden z najsilniejszych mundurowych w kraju został też w ubiegłym roku najpopularniejszym trenerem Zagłębia Miedziowego. Są to tytuł i statuetka o tyle cenne, że przyznawane przez fanów sportu.

Gratulujemy doskonałej formy i życzymy kolejnych sukcesów.

asp. szt. Monika Kaleta