Zatrzymali kolejnych nieodpowiedzialnych kierujących Data publikacji 11.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Odpowiedzialność i bezwzględna trzeźwość kierowcy, jazda zgodna z przepisami i dostosowana do sytuacji panującej na trasie – te warunki muszą być spełnione, by podróż samochodem mogła przebiec bezpiecznie. Niestety wśród wielu kierowców, którzy o tym pamiętają, są też tacy, którzy za nic mają powyższe zasady. To wobec nich najczęściej interweniują policjanci, dążąc do tego, by skutecznie ich wyeliminować z naszych dróg.

Prawie każdego dnia policjanci interweniują w sprawie nietrzeźwych kierujących oraz tych, którzy nie stosują się do podstawowych zasad ruchu drogowego. Tak też było na terenie powiatu iławskiego. Kilka minut po godz. 6:00 funkcjonariusze z Grupy SPEED zatrzymali samochód osobowy volvo. Kierująca pojazdem miał problem z utrzymaniem się na jednym pasie ruchu, wyprzedziła nieoznakowany radiowóz na pasie wyłączonym z ruchu i jechała z prędkością 169 km/h. Funkcjonariusze wylegitymowali kobietę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali również jej stan trzeźwości. Okazało się, że 39-latka jechała volvo, mając 1,3 promila alkoholu w organizmie. Jak oświadczyła, spieszyła się do pracy, ponieważ zaspała. Kobieta straciła uprawnienia do kierowania, a ze swojej jazdy będzie tłumaczyć się przed sądem.

W gminie Kisielice policjanci z Grupy SPEED zatrzymali do kontroli drogowej kierującego alfą romeo. Mężczyzna pomimo obfitych opadów deszczu i słabej widoczności zdecydował się wyprzedzić jadący przed nim samochód ciężarowy. Nie upewnił się co do możliwości wykonania manewru i zmusił jadącego z przeciwnego kierunku ruchu do zjechania na prawą stronę, a kierującego samochodem ciężarowym do hamowania, aby wrócić na swój pas. Policjanci zatrzymali 55-latkowi prawo jazdy. Mężczyzna ze swojego zachowania w najbliższym czasie będzie się tłumaczyć przed sądem.

(KWP w Olsztynie / kp)