Panel dyskusyjny „Hejt i mowa nienawiści w internecie” Data publikacji 11.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W ramach 13. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych „KAMERALNE LATO” w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbył się on-line panel dyskusyjny „Hejt i mowa nienawiści w internecie”.

„Człowieka można zabić słowem” - ten cytat ma dzisiaj swoje prawdziwe, tragiczne oblicze - hejt i nienawiść sączone w social-mediach, na komunikatorach czy forach internetowych są brutalnym dowodem na to, że internetowe słowo potrafi krzywdzić. Na całym świecie dochodzi do samobójstw młodych ludzi zaszczutych sieciową nienawiścią. Dorośli dziwią się, że przecież to tylko „pisanina” w smartfonie. Aby lepiej zrozumieć jak dalece błędne jest to podejście, trzeba poznać znaczenie, jakie ma internet w życiu dzieci i młodzieży.

Dlatego dzisiaj, w ramach 13. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych „KAMERALNE LATO”, których współorganizatorem jest KWP zs. w Radomiu odbył się on-line panel dyskusyjny poruszający problemy młodych ludzi w internecie. Spotkanie poprowadzi Jarosław Jarry Jaworski - dziennikarz, kulturoznawca i badacz niebezpiecznych zjawisk w sieci.

Gości wirtualnego spotkania przywitała podinsp. Agnieszka Guza, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu. Panelistami byli: Beata Domaszewicz - społeczniczka, na co dzień pracująca z trudną młodzieżą i osobami cierpiącymi na choroby psychiczne, a także streetworkerka i animatorka kultury; Lucyna Kicińska - pedagożka, która przez wiele lat prowadziła i koordynowała prace linii pomocowych w Polsce w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundacji ITAKA; Michał Pokorski - specjalista Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP zs. w Radomiu; Krzysztof Łyżwiński - Prezes Stowarzyszenia Budujemy Przystań działającego na rzecz dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz Krystian Rubacha - psycholog i m.in. współtwórca pomocy psychologicznej dla Polaków w czasie epidemii „Psychologowie dla Społeczeństwa”.

W spotkaniu uczestniczyło on-line 60 policjantów z komend miejskich i powiatowych garnizonu mazowieckiego Policji, którzy na co dzień zajmują się problematyką patologii wśród młodzieży oraz przestępczością nieletnich. Zapis z debaty będzie można także obejrzeć na youtubie. Organizatorami panelu byli: Stowarzyszenie FILMFORUM, Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.