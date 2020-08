W hołdzie ofiarom „Operacji polskiej” NKWD w latach 1937–1938 Data publikacji 11.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś w Warszawie pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanych na Wschodzie odbyła się uroczystość ku czci ofiar ludobójstwa przeprowadzonego w latach 1937-1939 na Polakach zamieszkujących na terytorium Związku Sowieckiego. Organizatorem uroczystości 83. rocznicy tych wydarzeń był Instytut Pamięci Narodowej i Urząd do Spraw Kombatantów. Uczestniczyli w niej I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Podczas "Operacji polskiej" NKWD co najmniej 111 tysięcy Polaków zostało aresztowanych pod fałszywymi zarzutami i masowo rozstrzelanych. Kolejnych kilkadziesiąt tysięcy skazano na zesłanie do łagrów. Wielu z nich nie przeżyło tej katorgi. Bykownia, Winnica, Kuropaty - to tylko niektóre miejsca, w których znajdują się groby tych, którzy zginęli za to, że byli Polakami.

Teraz trwa przywracanie pamięci o tych wydarzeniach, a wieńce i wiązanki kwiatów złożone dziś pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanych na Wschodzie przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską, prezesa IPN dr. Jarosława Szarka, szefa UdSPiOR Jana Józefa Kasprzyka, szefa Zespołu Analiz Wojskowych w Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN płk. Mariusza Fryca reprezentującego na uroczystości prezydenta Andrzeja Dudę, szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbronych płk. Marka Wawrzyniaka , I Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka, oraz przedstawicieli innych służb mundurowych i organizacji pozarządowych są tego dobitnym wyrazem.

tekst i zdjęcia: Andrzej Chyliński / BKS KGP

BKS KGP