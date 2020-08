Wystawiali nierzetelne faktury VAT Data publikacji 12.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci szczecińskiego CBŚP, przy wsparciu BIWMF, zatrzymali 10 osób podejrzanych o wprowadzanie nierzetelnych faktur VAT w związku z obrotem artykułami spożywczymi. Funkcjonariusze szacują, że wystawione dokumenty opiewały na kwotę ponad 12 mln zł. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

Policjanci z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z Zachodniopomorskim Wydziałem Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą od kilku miesięcy. Z ich ustaleń wynika, że członkowie grupy w 2015 roku zajmowali się fikcyjnym obrotem artykułami spożywczymi, w tym kawą, słodyczami, napojami energetycznymi czy papierosami, czym narazili Skarb Państwa na uszczuplenia należności publicznoprawnych. Podmioty gospodarcze uczestniczące w procederze zarejestrowane były w różnych częściach kraju, ale także na terenie innych krajów.

Według śledczych przestępczy proceder prowadzony był poprzez łańcuch firm założonych na tzw. „słupy”, obrót „pustymi fakturami” oraz innymi nierzetelnie wystawianymi dokumentami, a towar w cenie netto kupowany był na terenie Polski przez firmy z Czech, które korzystały z instytucji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdzie następnie wprowadzany został do polskiego systemu gospodarczego bez uiszczenia podatku VAT z tytułu sprzedaży krajowej. Takie działanie naraziło na stratę nie tylko Skarb Państwa, ale także uczciwie działających przedsiębiorców, gdyż towar, którym obracali podejrzani, ze względu na brak obciążenia podatkiem VAT, mógł być przez nich sprzedawany w niższych cenach. Śledczy ustalili, że członkowie grupy mogli wystawić faktury na łączną kwotę ponad 12 mln zł.

W minionym tygodniu policjanci CBŚP, przy wsparciu funkcjonariuszy Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów, przeprowadzili akcję na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i mazowieckiego. Wówczas to, niemal jednocześnie weszli do kilkunastu miejsc, które przeszukali. Podczas działań zatrzymali 10 osób w wieku od 32 do 73 lat.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, gdzie przedstawiono im łącznie 39 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i popełnienia przestępstw karnoskarbowych. Tego typu przestępstwa zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo jednemu z podejrzanych przedstawiono zarzut zorganizowania i kierowania tą grupą. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, zgodnie z wnioskiem prokuratora, sąd tymczasowo aresztował 3 osoby.