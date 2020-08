Policjanci pomagali ratownikom WOPR-u przy ratowaniu życia nieprzytomnego mężczyzny Data publikacji 12.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki natychmiastowej akcji ratowniczej przeprowadzonej przez ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Chrzanowa oraz pomocy funkcjonariuszy z Komisariatu Policji z Trzebini nie doszło do tragedii.

Cała zdarzenie miejsce nad akwenem „Balaton” w Trzebini. W ostatnią niedzielę, około godziny 15.00, gdy nad akwenem rozpętała się burza i zaczął padać grad, jeden z ratowników WOPR-u zauważył tonącego mężczyznę i natychmiast ruszył z pomocą. Do niego dołączyli pozostali dwaj inni ratownicy. Gdy udało się wyciągnąć mężczyznę na brzeg, przystąpiono natychmiast do akcji reanimacyjnej. Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze z Komisariatu Policji z Trzebini w składzie sierż. Bartosz Prusak oraz st.post. Dawid Cupił błyskawicznie przyłączyli się do udzielenia niezbędnej pomocy nieprzytomnemu 21-latkowi. Jeden policjantów dyscyplinował tłum gapiów, który zebrał się wokół, natomiast drugi wspólnie z ratownikami wykonywał resuscytację krążeniowo-oddechową. Po kilku minutach udało się młodemu mężczyźnie przywrócić oddech i puls. Został zabrany przez załogę pogotowia ratunkowego do szpitala.

Dzięki błyskawicznej pomocy udzielonej młodemu mężczyźnie oraz niezawodnej współpracy ratowników z policjantami nie doszło do tragedii. Kolejny raz podkreślamy, aby nie przeceniać swoich sił i umiejętności. Woda jest potężnym żywiołem.

(KWP w Krakowie / kp)