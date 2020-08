Oddali cząstkę siebie innym – policjanci podzielili się krwią Data publikacji 12.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Już po raz kolejny przed budynkiem nowosolskiej komendy Policji odbyła się honorowa zbiórka krwi. Nowosolscy policjanci, pracownicy cywilni oraz mieszkańcy jak zawsze chętnie podzielili się z potrzebującymi najcenniejszym darem życia - własną krwią. Dzięki nim bank krwi wzbogacił się o kolejne litry tego życiodajnego płynu. Pamiętajmy, że krew jest bezcennym darem ratującym życie i zdrowie ludzkie.

W trakcie wakacji, szczególnie w dobie pandemii, bieżące stany magazynowe krwi i jej składników maleją. Wakacje to czas kiedy krew jest wyjątkowo potrzebna, ponieważ dochodzi do wypadków, a ze względu na okres urlopowy, rzadziej oddajemy krew. We wtorek (11 sierpnia br.) w godzinach porannych przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli zaparkował specjalistyczny czerwony autobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry, zwany popularnie „krwiobusem”. Chętnych do oddania krwi nie brakowało. Wielu funkcjonariuszy nowosolskiej komendy nawet w czasie wolnym od służby zdecydowało się nieść pomoc innym ludziom. Wspólnie z mieszkańcami powiatu nowosolskiego połączyli siły, aby ratować ludzkie życie. W trakcie akcji honorowego oddawania krwi zgłosiło się 31 ochotników. Łącznie udało się zebrać prawie 14 litrów tego drogocennego płynu.

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna i cenna jest krew w ratowaniu ludzkiego życia. Krew to najcenniejszy dar, drogocenny płyn i lek, który możemy ofiarować drugiej osobie. Podczas tak szlachetnych akcji ludzie pokazują swoją solidarności oraz wsparcie. Zachęcamy wszystkich do oddawania krwi. Przypominamy, aby oddać krew, trzeba być zdrowym, mieć od 18 do 65 lat, ważyć co najmniej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Pomaganie nie jest trudne. I Ty możesz pomóc!!! Oddaj krew – uratuj życie!

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim/kpa)