Policjanci na wolnym zatrzymali pijanego kierowcę Data publikacji 12.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał 63-latek, który zaparkował swoją skodę na banerze reklamowym przed sklepem w Brzyszowie. Policjant z ruchu drogowego i technik kryminalistyki, będąc poza służbą, uniemożliwili kierowcy dalszą jazdę. Za popełnione przestępstwo mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu utrata prawa jazdy, wysoka grzywna oraz 2 lata więzienia.

W poniedziałkowy wieczór (10.08.2020 r.) policjanci na wolnym w trakcie zakupów w jednym z brzyszowskich sklepów nagle usłyszeli huk dobiegający z parkingu. Wyszli sprawdzić, co się stało i wtedy zobaczyli kierującego skodą odjeżdżającego z miejsca, w którym najechał na baner reklamowy. Gdy sierż. sztab. Damian Biernacki i sierż. sztab. Aleksander Van podeszli do kierowcy, żeby spytać, czy nic mu się nie stało, wyczuli od niego silny zapach alkoholu. Odebrali mu kluczyki i uniemożliwili dalszą jazdę samochodem. Jak się okazało, 63-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego miał w organizmie ponad 2 promile. Za popełnione przestępstwo odpowie teraz przed sądem. Oprócz utraty prawa jazdy i wysokiej grzywny grozi mu także do 2 lat więzienia.

Pijani kierowcy stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Nie bądź obojętny!

Jeśli widzisz kierowcę, który chwiejnym krokiem wsiada do samochodu lub masz pewność, że wcześniej spożywał alkohol, wezwij patrol policji. Dzwoń na 997 lub 112.

Ty też masz wpływ na bezpieczeństwo na drodze.

KWP w Katowicach / kp)