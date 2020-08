Policjanci po służbie zatrzymali nietrzeźwych kierujących Data publikacji 12.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W przeciągu zaledwie kilku dni dwóch policjantów z wrocławskiej prewencji w czasie wolnym od służby zatrzymali nietrzeźwych kierujących. Pierwszy zatrzymany w powiecie trzebnickim miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie i wjechał swoim autem najpierw w głaz stojący przy drodze, a następnie w ogrodzenie pobliskiej posesji. Drugi z kierowców miał 2,6 promila alkoholu w swoim organizmie i nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy. Wszyscy zostali zatrzymani i teraz odpowiedzą za przestępstwo przed sądem.

W przeciągu kilku minionych dni policjanci z wrocławskiej prewencji, będąc po służbie, zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących. Pierwszy z nich został zauważony w powiecie trzebnickim, kiedy uderzył autem marki BMW w przydrożny głaz, a następnie ogrodzenie pobliskiej posesji. Funkcjonariusz w czasie wolnym podbiegł do kierowcy i zabrał mu kluczyki, by uniemożliwić dalszą podróż. Od kierującego wyczuwalna była silna woń alkoholu, poza tym mężczyzna nie zaprzeczał, że pił napoje wysokoprocentowe. Na tylnym siedzeniu leżała napoczęta butelka mocnego trunku. Policjant wezwał do wsparcia patrol z trzebnickiej komendy i kierowca został zatrzymany.

Dwa dni później inny funkcjonariusz wrocławskiej prewencji wracając po służbie do domu, zauważył na terenie miasta kierowcę osobowego VW, który nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy. Miał podejrzenie, że kierujący może być nietrzeźwy, więc postanowił zatrzymać go, by to zweryfikować. Mężczyźni zjechali na teren stacji benzynowej i tam policjant podszedł do kierowcy golfa. Wyczuł od niego silną woń alkoholu i poprosił o oddanie kluczyków. Wezwał w tym czasie też patrol z pobliskiego komisariatu. Okazało się po przebadaniu, że kierowca osobówki ma 2,6 promila alkoholu w swoim organizmie. Został zatrzymany.

Obaj kierowcy odpowiedzą teraz za przestępstwo przed sądem. Grozi im do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Podane wyżej przykłady są dowodem na to, że policjantem jest się zawsze, nawet poza wyznaczoną służbą.

Policjanci apelują o niewsiadanie za kierownicę pojazdów po spożyciu nawet najmniejszej ilości alkoholu. Najważniejsze jest bezpieczeństwo nasze, naszych bliskich i innych uczestników ruchu drogowego. Alkohol jest jedną z głównych przyczyn wypadków samochodowych.

(KWP we Wrocławiu / kp)