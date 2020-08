Dzielnicowi namierzyli sprawcę kradzieży defibrylatora z legnickiego szpitala Data publikacji 12.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Osoby, które decydują się na to, żeby sięgnąć po cudzą własność, najczęściej sięgają po wartościowe przedmioty, które potem mogą łatwo zamienić na gotówkę. Niektóre kradzieże zasługują jednak na szczególnie potępienie. Na przykład takie, w których złodzieje zabierają sprzęt mający służyć do ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Sprawcę właśnie takiego przestępstwa namierzyli dzielnicowi z Radwanic, którym również udało się odzyskać utracony defibrylator.

31 lipca br. z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy zginął defibrylator, który był zamontowany w jednej z poczekalni. Zgłoszenie w tej sprawie otrzymali policjanci z legnickiej komendy.

Na ślad sprawcy tej zuchwałej i bezmyślnej kradzieży natrafili dzielnicowy z Radwanic, którzy zatrzymali 55-letniego mieszkańca gminy Radwanice oraz odzyskali skradziony defibrylator o wartości 7,3 tysiąca złotych.

Skradzione urządzenie najprawdopodobniej w najbliższych dniach wróci na korytarz legnickiej lecznicy i będzie nadal służyć do ratowania ludzkiego życia. Zatrzymany 55-latek musi natomiast liczyć się z konsekwencjami. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, za co może trafić do zakładu karnego nawet na 5 lat.

(KWP we Wrocławiu / kp)