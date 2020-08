67-letnia kobieta usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzętami Data publikacji 12.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie po siłowym wejściu do jednego z mieszkań w kamienicy znajdujących się w Chrzanowie natrafili na liczne zwłoki zwierząt. Na posesji należącej do kobiety również natrafiono na szczątki martwych zwierząt.

W niedzielę (9 sierpnia br.) około godziny 15.00, do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie dodzwoniła się jedna z mieszkanek, która poinformowała, że w kamienicy, w której mieszka, spod drzwi mieszkania sąsiadki wydobywa się fetor. Kobietę niepokoiła również kompletna cisza w mieszkaniu powyżej, choć wcześniej dochodziły stamtąd głosy ludzkie oraz szczekanie psów. Patrol, który pojawił się na miejscu, potwierdził dyżurnemu fakt unoszącego się nieprzyjemnego zapachu już na parterze kamienicy. Po chwili, na miejscu pojawili się strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Chrzanowa, która siłowo otworzyli mieszkanie. Po całym mieszkaniu porozrzucane były szczątki martwych zwierząt, sierść oraz kości, których ilościowo nie dało się zliczyć. Odnaleziono jednego żywego psa, który natychmiast został stamtąd zabrany. Pod wskazany adres przybył również prokurator Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie oraz lekarz weterynarii. Z uwagi, na to, że w miejscu interwencji nikogo nie zastano, policjanci ustalili i udali się pod kolejny adres, pod którym mogła przebywać właścicielka mieszkania w kamienicy. Widok, który tam zastali niczym się nie różnił od tego z mieszkania. W domu porozrzucana była sierść i kości niezidentyfikowanych zwierząt. Policjanci ujawnili także 19 żywych psów i przeszło 60 żywych kotów, przetrzymywanych w nieodpowiednich warunkach bytowych.

W związku z całą sytuacją do sprawy została zatrzymana 67 -letnia kobieta, która wczoraj usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzętami, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto prokurator zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci zakazu zbliżania się i opiekowania zwierzętami.

(KWP w Krakowie/kpa)