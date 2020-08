Policyjny tor przeszkód im niestraszny – trening dla kandydatów Data publikacji 13.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kandydaci do służby w Policji ćwiczyli na specjalnie zorganizowanym torze przeszkód. Kilkanaście osób spróbowało swoich sił na torze, który jest jednym z etapów w procesie rekrutacji do służby w Policji. Wyniki były bardzo dobre, ale kilka osób musi jeszcze poćwiczyć. Kolejna taka możliwość już za tydzień (19.08).

Każdy uczestnik treningu mógł wspólnie z policyjnymi instruktorami sprawdzić na czym polega test sprawności fizycznej i poćwiczyć pokonywanie toru przeszkód. Zajęcia odbyły się w środę (12 sierpnia) w Sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze przy ul. Strzeleckiej 9. Zajęcia dla kandydatów organizowane od kilku miesięcy przez Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze i Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, dlatego od pewnego czasu odbywają się regularnie raz w tygodniu.

Wśród osób biorących udział w zajęciach są takie, które korzystają z nich regularnie. Najczęściej są to osoby, które chcą poprawić swoje wyniki przed zbliżającym się egzaminem w Szkole Policji w Pile. Wśród nich są także kandydaci, którzy przyjeżdżają z innych województw.

W środę kilkanaście osób z całego województwa przyjechało do Zielonej Góry, żeby pod czujnym okiem instruktorów z Wydziału Kadr i Szkolenia oraz Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji sprawdzić swoje przygotowanie do zaliczenia testu sprawnościowego na właściwym egzaminie. Instruktorzy pokazali prawidłowe sposoby wykonania poszczególnych ćwiczeń, a potem korygowali błędy ćwiczących - po to, aby już na właściwym egzaminie z sukcesem pokonać ten etap kwalifikacji.

Trzymamy kciuki za wszystkich!

Na kolejne testy zapraszamy już 19 i 26 sierpnia 2020 r. w godz. 11:00 - 13:00

do sali gimnastycznej III LO, zlokalizowanej w Zielonej Górze przy ul. Strzeleckiej 9.

podinsp. Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze